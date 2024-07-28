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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии считает США причастными к подрыву «Северных потоков» и сравнил бездействие ЕС и Германии с «актом капитуляции»
Всё в яблочко.

Осенью 2022 года состоялся крупнейший акт международного терроризма, направленного против энергетической инфраструктуры: был осуществлён подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», питавших российским природным газом Германию и большую часть Европы. И если России, по большому счёту, от этого ни холодно, ни жарко — энергоресурсы являются самым высоколиквидным товаром по определению, и всегда найдут покупателя — то вот Европа от этого теракта не оправится уже, скорее всего, никогда, даже если прямо сегодня отправит эмиссаров каяться в Кремль с мольбой о восстановлении отношений.

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Мыслящие европейские политики это прекрасно понимают. Так, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал подрыв «Северных потоков» именно террористическими актами, руководили которыми, «по всей видимости, США». Орбан раскритиковал молчание Европы и в особенности Германии, которая сильнее всех пострадала от этого акта международного терроризма.

«То, что мы ни слова об этом не говорим, является не чем иным, как актом капитуляции», — подытожил Орбан.

На самом деле, ситуация даже хуже, чем просто молчание: Европе попросту запретили что бы то ни было говорить, что подтверждается принятым несколько дней назад в Швеции решением о закрытии данного дела, поскольку с ним, дескать, всё очевидно. Кому что очевидно, кто заплатит за уничтожение немецкого экономического потенциала, кто будет субсидировать многократно выросшие тарифы на электроэнергию и отопление — всё это вопросы, которые, видимо, надо задавать шведскому «суверенному» правосудию.

#россия #экономика #евросоюз #венгрия #природный газ
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