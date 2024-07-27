Речи о ней не идёт. Впрочем, о ней и в первый раз речи не шло — её просто объявили. Но, справедливости ради, сейчас ситуация в корне иная.

Несмотря на вал незаконных западных рестрикций, российская экономика продолжает расти, и, по статистике Всемирного банка, вернулась в категорию высокодоходных, попав в один ряд со странами так называемого коллективного Запада и нефтяными монархиями Персидского залива. В перспективе разрыв продолжит сужаться за счёт снижения (по очевидным причинам) доходов граждан коллективного Запада. Инициатива в зоне специальной военной операции полностью в руках ВС РФ, и, суммируя всё вышесказанное, последнее, что России сейчас нужно — это новый стресс для населения под названием «мобилизация».

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Не секрет, что мобилизация это большая нагрузка на экономику, поскольку из системы вытаскиваются сотни тысяч мужчин трудоспособного и наиболее экономически активного возраста, которых затем необходимо переводить на государственное обеспечение; проще говоря, экономика проседает дважды — и за счёт изъятия людей из неё, и за счёт необходимости государства брать на себя расходы по их содержанию. Шоковая частичная мобилизация, проведённая осенью 2022 года с целью резкого наращивания численности группировок в зоне специальной военной операции, и которой сопутствовало бегство немалого числа людей за кордон, продемонстрировала, что подобных решений впредь нужно всеми способами избегать. Сейчас в России набор в армию происходит за счёт циклопических заработных плат, единовременных бонусных выплат, колоссальных социальных льгот и привилегий. Государство справедливо решило, что так гораздо лучше и эффективнее, и, по всей видимости, такой модели оно будет придерживаться и впредь.

По крайней мере, о том, что разговоры о проведении повторной мобилизации в российском политическом руководстве не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в стране хватает добровольцев, записывающихся в ряды вооружённых сил.

Здесь следует помнить, что перед осенью 2022 года разговоров о мобилизации тоже не было: её просто объявили, причём внезапно для всех, и даже хуже — чуть ли не до последнего дня утверждая, что этого не произойдёт. Впрочем, справедливости ради, сейчас ситуация в корне иная: во-первых, ранее мобилизованные 300 тысяч человек уже обучены и даже участвуют в боевых действиях. Во-вторых, только за 2023 год в ВС РФ добровольно пришли 500 тысяч человек. В-третьих, за первые полгода текущего года контракт с МО РФ заключили ещё 190 тысяч человек. Этого более чем достаточно не только для нужд специальной военной операции, но и для нужд общего увеличения численности ВС РФ.