Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле прокомментировали возможность повторной мобилизации в России
Речи о ней не идёт. Впрочем, о ней и в первый раз речи не шло — её просто объявили. Но, справедливости ради, сейчас ситуация в корне иная.

Несмотря на вал незаконных западных рестрикций, российская экономика продолжает расти, и, по статистике Всемирного банка, вернулась в категорию высокодоходных, попав в один ряд со странами так называемого коллективного Запада и нефтяными монархиями Персидского залива. В перспективе разрыв продолжит сужаться за счёт снижения (по очевидным причинам) доходов граждан коллективного Запада. Инициатива в зоне специальной военной операции полностью в руках ВС РФ, и, суммируя всё вышесказанное, последнее, что России сейчас нужно — это новый стресс для населения под названием «мобилизация».

реклама

Не секрет, что мобилизация это большая нагрузка на экономику, поскольку из системы вытаскиваются сотни тысяч мужчин трудоспособного и наиболее экономически активного возраста, которых затем необходимо переводить на государственное обеспечение; проще говоря, экономика проседает дважды — и за счёт изъятия людей из неё, и за счёт необходимости государства брать на себя расходы по их содержанию. Шоковая частичная мобилизация, проведённая осенью 2022 года с целью резкого наращивания численности группировок в зоне специальной военной операции, и которой сопутствовало бегство немалого числа людей за кордон, продемонстрировала, что подобных решений впредь нужно всеми способами избегать. Сейчас в России набор в армию происходит за счёт циклопических заработных плат, единовременных бонусных выплат, колоссальных социальных льгот и привилегий. Государство справедливо решило, что так гораздо лучше и эффективнее, и, по всей видимости, такой модели оно будет придерживаться и впредь.

По крайней мере, о том, что разговоры о проведении повторной мобилизации в российском политическом руководстве не ведутся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в стране хватает добровольцев, записывающихся в ряды вооружённых сил.

Здесь следует помнить, что перед осенью 2022 года разговоров о мобилизации тоже не было: её просто объявили, причём внезапно для всех, и даже хуже — чуть ли не до последнего дня утверждая, что этого не произойдёт. Впрочем, справедливости ради, сейчас ситуация в корне иная: во-первых, ранее мобилизованные 300 тысяч человек уже обучены и даже участвуют в боевых действиях. Во-вторых, только за 2023 год в ВС РФ добровольно пришли 500 тысяч человек. В-третьих, за первые полгода текущего года контракт с МО РФ заключили ещё 190 тысяч человек. Этого более чем достаточно не только для нужд специальной военной операции, но и для нужд общего увеличения численности ВС РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #мобилизация
+
Написать комментарий (0)
Премьер Венгрии предрёк Евросоюзу расплату за поддержку конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
36
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
26
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Windows XP в 2024 году - Часть 3
4
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
19
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Сергей Ащев
18:49
До сих пор не могу пройти Max Payne, Герои 3 только начал, Мир танков тоже не могу никак пройти. А тут ещё какой-то Ведьмак.
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
VAKT
18:42
Ещё один .... Ну расскажи, чем хуже один 1ТБ, супротив двух но на 250 + 500 ? Очень жду выискивания 0,001 fps с лупой А заодно расскажи, как ты собираешься на 500 ГБ ставить две каких-нибудь тяжёлых и...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
lighteon
18:39
Как у того русского из анекдота с двумя металлическими шарики, который за 5 минут один сломал, а второй - потерял... В голове план по написанию материала, тесты и все это набегами то перед второй рабо...
Windows XP в 2024 году - Часть 3
VAKT
18:39
хо-хо-хо, вот и до 65 ваттных докатилась деградация
Настольные 65-ваттные процессоры Intel Core 13/14 тоже могут быть подвержены проблемам
SlyBiBi
18:24
Реклама, мля, реклама, мля, реклама...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
SlyBiBi
18:23
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Hivi77
18:23
Интел всегда лажал, но история учит лишь тому, что история ничему не учит. Кто помнит про ошибки в FPU их процов?
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Hivi77
18:20
Кто там говорил, что потребители AMD - бетатестеры? И в довесок: для интела далеко не впервой кидать потребителей. Началось ещë с самого первопня под Socket 4, горели в дым, у кого через пол часа, у к...
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Легенда
18:19
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
18:17
14900кс - спасибо лохи за бэта тест)))
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем