В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает разить словом, словно мечом, попадая по самым больным местам нарративов коллективного Запада. Чем дольше тянется украинский кризис, а тянется он исключительно по вине коллективного Запада, который никак не может осознать реальность, свою неправоту, а также прекратить финансировать Украину и передавать ей вооружения, попутно запрещая её политическим «руководителям» вступать в контакт с российским руководством и говорить о мирном урегулировании.

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И вот, по словам Орбана, Евросоюз, который находится на острие отрыва от реальности, ещё поплатится за свою воинственную политику в том случае, если на президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, что, как вы понимаете, отнюдь не фантастика, а, скорее, неизбежность.

Лидер Венгрии заявил, что Евросоюзу придётся расплачиваться за свою авантюру, а вместе с Евросоюзом от этой расплаты пострадает и Венгрия. Если Трамп победит, то ЕС, считает Орбан, придётся признать своё поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине.

Напоминаем, что коллективный Запад в 2022 году полностью обнажил своё истинное лицо, что даже для многих западо-ориентированных граждан России стало шоком и отрезвляющим холодным душем. Десятки тысяч незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций («санкций»), направленных на снижение уровня жизни простого человека в России, бескомпромиссная риторика, заявления о необходимости «ослабления» РФ, неприкрытая ложь обо всём, что происходит в стране, беспрецедентная финансовая и военная помощь Украине. Все эти выходки Запада необходимо запомнить навсегда и вступать в контакт только с новыми западными политическими элитами, с которыми ещё придётся поговорить о репарациях за ущерб, нанесённый РФ западным оружием, и компенсациях за ущерб, причинённый незаконными рестрикциями. С нынешними западными функционерами говорить совершенно не о чем: они не для того поставлены на свои посты, чтобы блюсти интересы своих стран.