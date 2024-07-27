Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии предрёк Евросоюзу расплату за поддержку конфликта на Украине
В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает разить словом, словно мечом, попадая по самым больным местам нарративов коллективного Запада. Чем дольше тянется украинский кризис, а тянется он исключительно по вине коллективного Запада, который никак не может осознать реальность, свою неправоту, а также прекратить финансировать Украину и передавать ей вооружения, попутно запрещая её политическим «руководителям» вступать в контакт с российским руководством и говорить о мирном урегулировании.

реклама

И вот, по словам Орбана, Евросоюз, который находится на острие отрыва от реальности, ещё поплатится за свою воинственную политику в том случае, если на президентских выборах в США победу одержит Дональд Трамп, что, как вы понимаете, отнюдь не фантастика, а, скорее, неизбежность.

Лидер Венгрии заявил, что Евросоюзу придётся расплачиваться за свою авантюру, а вместе с Евросоюзом от этой расплаты пострадает и Венгрия. Если Трамп победит, то ЕС, считает Орбан, придётся признать своё поражение и понести ответственность за поддержку конфликта на Украине.

Напоминаем, что коллективный Запад в 2022 году полностью обнажил своё истинное лицо, что даже для многих западо-ориентированных граждан России стало шоком и отрезвляющим холодным душем. Десятки тысяч незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций («санкций»), направленных на снижение уровня жизни простого человека в России, бескомпромиссная риторика, заявления о необходимости «ослабления» РФ, неприкрытая ложь обо всём, что происходит в стране, беспрецедентная финансовая и военная помощь Украине. Все эти выходки Запада необходимо запомнить навсегда и вступать в контакт только с новыми западными политическими элитами, с которыми ещё придётся поговорить о репарациях за ущерб, нанесённый РФ западным оружием, и компенсациях за ущерб, причинённый незаконными рестрикциями. С нынешними западными функционерами говорить совершенно не о чем: они не для того поставлены на свои посты, чтобы блюсти интересы своих стран.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #венгрия
+
Написать комментарий (0)
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
7
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
66
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
30
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
25
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
Windows XP в 2024 году - Часть 3
2
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
15:59
Если Олимпиада 2028 состоится таки в Лос-Анджелесе, то весьма возможен мега-позор, который затмит нынешний.
«Падение западной цивилизации»: в мире делятся мнениями о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
owzod
15:59
Не) я только под своим ником, везде ... потому как мне есть что сказать) ... а нику уже 32 года. Это не высеры) ... это как оно на самом деле, но многим этого не понять, потому как разное железо не юз...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Андрей Касянчук
15:56
Нервосеть сегодня в ударе? Получила информацию о детекторных приёмниках? 🤣 P.S. Если бы этот бред озвучил Дроздов в "Мире животных", то звучало бы оно так: "Жестокий и неэффективный метод добывания э...
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
[Zero]
15:53
У меня во втором компе 2500K стоит ) в основном 13700KF
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
Dmitri Merzin
15:52
Давно уже есть. Как пример https://e-peas.com/product/aem30300-rf-battery-charger/
Инженеры из Сингапура разработали устройство, превращающее сигнал Wi-Fi в электричество
Дмитрий Малинин
15:50
Это войдёт в историю-так ешё Интел не ложила на свою репутацию!
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
World Trailer
15:48
"Тем не менее, это не означает, что проблема обязательно проявится на всех CPU и обязательно приведет к деградации." Ну да... а уже через 1-2 годика хрен еще найдешь выживший экземпляр. Intel сделал...
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
geepnozeex
15:41
зачем на улицу - дома рутуб ставишь и всё.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
owzod
15:39
Просто ... он понимает ... что бабки не туда вложил).
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
owzod
15:36
В точку)
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем