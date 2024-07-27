Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
Потому что сила в правде, как говорится. А правда здесь на стороне того, на чью сторону «постепенно» встают.

Толковые аналитики и политологи с самого начала предупреждали функционеров коллективного Запада, что проводимая ими агрессивная внешняя политика и то, что именно Запад в первую очередь виноват в разгорании украинского кризиса до масштабных боевых действий, не является секретом ни для кого, кто живёт вне коллективно-западного информационного пузыря. Всё прекрасно помнят, видят и знают в Азии, Африке, в Латинской Америке и даже в значительной части реалистично смотрящих на происходящие события представителях европейских политических элит, которые пока по недоразумению не пришли к власти.

реклама

Осознание реальности первопричин украинского кризиса, причины его затягивания и целей России уже столь масштабно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан набрался воли и заявил, что всё больше стран мира постепенно становятся на сторону России в этом противостоянии. По словам Орбана, для него не стал неожиданностью факт поддержки России со стороны Китая и КНДР, но вот то, что на российскую сторону встали Иран, Индия, Турция и практически весь мусульманский мир — это большое достижение.

По мнению Орбана, авторитет РФ в мире вырос, поскольку Россия наглядно продемонстрировала, что не стоит бояться коллективно-западных незаконных рестрикций («санкций»). Кроме того, Россия демонстрирует экономический рост и проявляет колоссальную способность к адаптации и использованию негативных обстоятельств в свою пользу.

Напомним, что сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС, и Виктор Орбан видит своей задачей установление мира в Европе. Таким образом Орбан станет единственным европейским лидером, способным смотреть на происходящие события трезвым взглядом и принимать исходя из этого правильные решения. Премьер Венгрии уже посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон (Дональда Трампа) в рамках своей «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, и бытует мнение, что многого добился на этом направлении, раз Евросоюз, управляемый полностью невменяемыми функционерами, раскритиковал его действия.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
+
Написать комментарий (0)
Лавров призвал Запад перестать надеяться на капитуляцию России
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
7
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
65
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
30
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
25
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
1
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4
Здоровье геймера - 15 советов по сохранению здоровья во время долгих игровых сессий
10
Windows XP в 2024 году - Часть 3
1
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+

Сейчас обсуждают

Денис Бужан
14:39
Только ради написания комментария к этому посту зарегался. Авто днина некомпетентная, как и редактор, которое такое пропустил!))) Слава Chat GPT!!!
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
geepnozeex
14:38
https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/170581/Core-Ultra-9-285K-vyglyadit-razocharovyvajusche-ustupaya-v-mnogoyadernyh-testah-Ryzen-9-9950X
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
si-cat
14:38
"...В ходе полета они шесть раз заправлялись топливом из топливозаправщиков.." Ну и в чём рекорд ??
Лавров призвал Запад перестать надеяться на капитуляцию России
si-cat
14:35
Исчо один "тостер" 🤣 Слейся, не позорься...
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X протестировали на частоте 6 ГГц
Gamandril
14:35
Странные рассуждения по поводу процессоров без понимания того что на 12-м поколении можно разгонять процессоры с заблокированным множителем на платах с внешним тактовым генератором. А кроме того решаю...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
Gamandril
14:34
Скорее всего если бюджет позволяет лучше выбрать Radeon 7900 XT. Так как вторая видеокарта снижает нагрузку и на память страдать вы вряд ли будете до апгрейда, если сразу все купить не получается. Мат...
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
si-cat
14:33
Дедок, не флуди. В настоящем тесте оба камня находятся в одинаковых условиях - иначе тостера надо сливать в унитаз 🤣
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X протестировали на частоте 6 ГГц
no_fate
14:31
А почему трехбуквенный в жутком распердоле под азотом сосет ? Наверное потому, что уже из коробки распердолен до предела, нет ?
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Кирилл Михалёв
14:31
Ещё зависит от целостности блока питания компа. Если он изношен и прожарен старой электропроводкой будь то из квартиры или подъезда, то естественно лагать будет
Windows XP в 2024 году - Часть 2
AggroShkolyar
14:28
Чето в голос с новости! На самом же слайде показано, что стоковый 14900К сосет. Сосет даже 14900KS в сильном разгоне. И только в жутком распердоле под азотом ему удается выиграть на 1к попок.
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем