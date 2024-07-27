Потому что сила в правде, как говорится. А правда здесь на стороне того, на чью сторону «постепенно» встают.

Толковые аналитики и политологи с самого начала предупреждали функционеров коллективного Запада, что проводимая ими агрессивная внешняя политика и то, что именно Запад в первую очередь виноват в разгорании украинского кризиса до масштабных боевых действий, не является секретом ни для кого, кто живёт вне коллективно-западного информационного пузыря. Всё прекрасно помнят, видят и знают в Азии, Африке, в Латинской Америке и даже в значительной части реалистично смотрящих на происходящие события представителях европейских политических элит, которые пока по недоразумению не пришли к власти.

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Осознание реальности первопричин украинского кризиса, причины его затягивания и целей России уже столь масштабно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан набрался воли и заявил, что всё больше стран мира постепенно становятся на сторону России в этом противостоянии. По словам Орбана, для него не стал неожиданностью факт поддержки России со стороны Китая и КНДР, но вот то, что на российскую сторону встали Иран, Индия, Турция и практически весь мусульманский мир — это большое достижение.

По мнению Орбана, авторитет РФ в мире вырос, поскольку Россия наглядно продемонстрировала, что не стоит бояться коллективно-западных незаконных рестрикций («санкций»). Кроме того, Россия демонстрирует экономический рост и проявляет колоссальную способность к адаптации и использованию негативных обстоятельств в свою пользу.

Напомним, что сейчас Венгрия председательствует в Совете ЕС, и Виктор Орбан видит своей задачей установление мира в Европе. Таким образом Орбан станет единственным европейским лидером, способным смотреть на происходящие события трезвым взглядом и принимать исходя из этого правильные решения. Премьер Венгрии уже посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон (Дональда Трампа) в рамках своей «миссии мира» по урегулированию украинского кризиса, и бытует мнение, что многого добился на этом направлении, раз Евросоюз, управляемый полностью невменяемыми функционерами, раскритиковал его действия.