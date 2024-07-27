Процесс, понятное дело, небыстрый.

Строительство гидроэлектростанций (ГЭС) — это весьма сложный процесс как с точки зрения проектирования, так и, естественно, с точки зрения реализации. Но сложность впоследствии всегда окупается дешевизной вырабатываемой такими электростанциями энергии, которая очень нужна, особенно сейчас, когда в России происходит новая волна индустриализации.

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И вот, в Чеченской Республике началось возведение Нихалойской ГЭС на реке Аргун, относящейся к бассейну реки Терек. Новая гидроэлектростанция станет второй в регионе после Башенной ГЭС, строительство которой планируется завершить уже в текущем году.

Что до Нихалойской ГЭС, то несмотря на скромную по сравнению с такими гигантами, как Саяно-Шушенская ГЭС и Красноярская ГЭС, мощность в 23 МВт, она станет крупнейшим гидроэнергетическим объектом в Чечне и позволит вырабатывать порядка 105 миллионов киловатт-часов возобновляемой электроэнергии в год.

Строительство Нихалойской ГЭС, по плану, будет вестись около четырёх лет: завершить работы собираются в 2028 году. Непосредственно комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающих работу Нихалойской ГЭС, будет состоять из бетонной плотины высотой 57 метров (примерно высота 20-этажного дома, для наглядности), напорного деривационного тоннеля протяжённостью в 3 километра, уравнительный резервуар, напорный водовод, ну и, собственно, само здание гидроэлектростанции, в котором будут размещены два гидрогенератора, посаженных на гидротурбины, вращаемые водой под напором в 74,8 метра.