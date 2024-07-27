Трезво смотреть на реальность надо, а затем — полностью принять условия РФ.

Если взглянуть на реальное положение дел «на земле», в рамках которого ВС РФ ведут наступление на всех участках линии боевого соприкосновения с Украиной, и чем дольше затягиваются переговоры, тем хуже в конечном счёте будут их условия урегулирования и для Киева, и для западных столиц. На Западе политические функционеры как будто бы этого не видят или не хотят видеть, поэтому делают заявления и осуществляют действия, прямо противоречащие логике и здравому смыслу.

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В частности, когда речь идёт о предлагаемых Западом и — с его благословения Украиной — условиях мирного урегулирования текущего кризиса, то эти условия выглядят как требования о капитуляции России. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад перестать рассчитывать на эту фантазию, поскольку никакой капитуляции РФ не будет».

«Все пропускают мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход. И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — заявил Лавров.

Напомним, что реалистичные и единственно возможные условия политико-дипломатического (военным путём всегда успеется) урегулирования данного кризиса озвучены президентом России Владимиром Путиным в середине июня. Эти условия: вывод иностранных войск с территории России в том виде, в котором её воспринимает Россия, признание новых территориальных реалий, демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация, снятие Западом с России всех незаконных односторонних нелегитимных рестрикций («санкций»). Российское политическое руководство справедливо отмечает, что лучших условий для Украины, да и для Запада тоже, уже не будет, и нужно соглашаться на предложение, потому что если продолжать затягивать этот кризис, то следующие условия России будут ещё жёстче, и выполнять придётся уже их. А ведь, как мы помним, изначально Украина могла отделаться только потерей Крыма, а Запад мог продолжать сохранять лицо ещё пару десятилетий.