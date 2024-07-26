Чего не скажешь ни про коллективный Запад, ни уж тем более про Украину.

Словосочетание «эстонская разведка» само по себе звучит как оксюморон, но факт остаётся фактом: какие-то связи с натовскими источниками у эстонских вооружённых сил имеются, и на их основе можно делать достаточно простые по своей сути выводы. А выводы действительно простые: со слов руководителя Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, Россия обладает возможностью проводить военную операцию на Украине ещё как минимум несколько лет.

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Как отметил эстонский полковник, никакого скорого исчерпания запасов военной техники и боеприпасов у России не случится, ведь помимо собственных колоссальных ресурсов и промышленных возможностей РФ обладает и серьёзными союзниками в лице Ирана и Северной Кореи, способными дополнительно обеспечить Россию беспилотниками и артиллерией соответственно.

При всём этом необходимо понимать, что на данный момент никаких подтверждений (кроме пустых слов коллективного Запада) участия Ирана и КНДР в поставках вооружений в Россию как не было, так и нет и вряд ли будут. Что до спонсоров Украины, то они столкнулись с тем фактом, что живут не в компьютерной симуляции, где можно ввести чит-код и «наколдовать» себе ресурсы, а в самой обыкновенной реальности, где для производства оружия необходимо строить новые заводы, на заводы нанимать квалифицированных рабочих, получать откуда-то материалы, комплектующие, и параллельно наращивать непосредственно их выпуск. В условиях экономического и энергетического кризиса реализация такого плана крайне затруднительна, если вообще возможна.