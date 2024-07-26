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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эстонские разведчики признали, что Россия может проводить СВО ещё несколько лет
Чего не скажешь ни про коллективный Запад, ни уж тем более про Украину.

Словосочетание «эстонская разведка» само по себе звучит как оксюморон, но факт остаётся фактом: какие-то связи с натовскими источниками у эстонских вооружённых сил имеются, и на их основе можно делать достаточно простые по своей сути выводы. А выводы действительно простые: со слов руководителя Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, Россия обладает возможностью проводить военную операцию на Украине ещё как минимум несколько лет.

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Как отметил эстонский полковник, никакого скорого исчерпания запасов военной техники и боеприпасов у России не случится, ведь помимо собственных колоссальных ресурсов и промышленных возможностей РФ обладает и серьёзными союзниками в лице Ирана и Северной Кореи, способными дополнительно обеспечить Россию беспилотниками и артиллерией соответственно.

При всём этом необходимо понимать, что на данный момент никаких подтверждений (кроме пустых слов коллективного Запада) участия Ирана и КНДР в поставках вооружений в Россию как не было, так и нет и вряд ли будут. Что до спонсоров Украины, то они столкнулись с тем фактом, что живут не в компьютерной симуляции, где можно ввести чит-код и «наколдовать» себе ресурсы, а в самой обыкновенной реальности, где для производства оружия необходимо строить новые заводы, на заводы нанимать квалифицированных рабочих, получать откуда-то материалы, комплектующие, и параллельно наращивать непосредственно их выпуск. В условиях экономического и энергетического кризиса реализация такого плана крайне затруднительна, если вообще возможна.

#россия #украина #политика #боевые действия #эстония
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