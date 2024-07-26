В один прекрасный день это закончится плачевно. Для британских ВВС, естественно.

Россия на протяжении 2,5 лет не объявляет воздушное пространство над Чёрным морем бесполётной зоной, хотя имеет все возможности для того, чтобы потом это положение обеспечить, в результате чего западная авиация, работающая полностью в интересах вооружённых сил Украины, постоянно курсирует над нейтральными водами Чёрного моря, осуществляя разведку и наблюдение за тем, что происходит в Крыму, который, как известно, служит крупным хабом для российских группировок войск, действующих в зоне СВО.

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И если с БПЛА-разведчиками пока проявляют мягкость, то вот к пилотируемой авиации стран коллективного Запада подход иной: как только наблюдается изменение курса самолётов этой авиации в направлении территориальных вод РФ — в данном случае в районе Крымского полуострова — на перехват потенциальных нарушителей высылается один или несколько истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Несколько дней назад российский истребитель Су-27 уже прогонял британскую разведывательное авиационное звено в лице двух истребителей Typhoon и одного стратегического самолёта-разведчика RC-135, но намёк в Лондоне, видимо, не поняли, поэтому сегодня повторили попытку. Су-27 из состава дежурных сил ПВО повторил манёвр, в результате чего британские разведчики развернулись и полетели в обратном направлении.

Трудно понять, зачем британские ВВС играют с огнём, ведь одна ошибка, одно недопонимание, и будет крупный международный инцидент. Понятно, что объявлять России войну за это никто не станет — западные элиты тоже ещё хотят пожить — но ничего позитивного из этого явно не выльется, хоть британцы де-юре и де-факто и будут нарушителями и винить никого кроме себя будут не вправе.