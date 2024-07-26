Россия на протяжении 2,5 лет не объявляет воздушное пространство над Чёрным морем бесполётной зоной, хотя имеет все возможности для того, чтобы потом это положение обеспечить, в результате чего западная авиация, работающая полностью в интересах вооружённых сил Украины, постоянно курсирует над нейтральными водами Чёрного моря, осуществляя разведку и наблюдение за тем, что происходит в Крыму, который, как известно, служит крупным хабом для российских группировок войск, действующих в зоне СВО.
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И если с БПЛА-разведчиками пока проявляют мягкость, то вот к пилотируемой авиации стран коллективного Запада подход иной: как только наблюдается изменение курса самолётов этой авиации в направлении территориальных вод РФ — в данном случае в районе Крымского полуострова — на перехват потенциальных нарушителей высылается один или несколько истребителей из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 уже прогонял британскую разведывательное авиационное звено в лице двух истребителей Typhoon и одного стратегического самолёта-разведчика RC-135, но намёк в Лондоне, видимо, не поняли, поэтому сегодня повторили попытку. Су-27 из состава дежурных сил ПВО повторил манёвр, в результате чего британские разведчики развернулись и полетели в обратном направлении.
Трудно понять, зачем британские ВВС играют с огнём, ведь одна ошибка, одно недопонимание, и будет крупный международный инцидент. Понятно, что объявлять России войну за это никто не станет — западные элиты тоже ещё хотят пожить — но ничего позитивного из этого явно не выльется, хоть британцы де-юре и де-факто и будут нарушителями и винить никого кроме себя будут не вправе.