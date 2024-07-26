Целей в любом случае придётся добиваться самостоятельно.

Дональд Трамп — политик крайне неоднозначный. Хотя на фоне Джозефа Байдена любой, кто способен связать больше двух слов в нечто осмысленное, выглядит профессионалом, по факту тешить себя иллюзиями, что в случае прихода Трампа отношения РФ и США пойдут в гору, мягко говоря, не стоит. Хотя бы по той простой причине, что президентство Трампа уже было, и в его период отношения двух сверхдержав только ухудшались.

реклама

На днях Трамп предложил Зеленскому завершить украинский кризис. Подробностей того, как Трамп видит его окончание, учитывая, что в реальности оно может быть только на российских условиях, озвучено не было, но в Кремле уже заранее стараются не позволить запудрить себе мозги. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское политическое руководство не носит розовых очков и трезво смотрит на ситуацию.

«Вот этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США — он является представителем политической элиты Соединённых Штатов Америке, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии. Собственно, в бытность президентом при Трампе американцы начали вот эту «санкционную гонку»: во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — заявил Песков, добавив при этом, что Трамп всё-таки проявляет «чуть-чуть больше политической мудрости».

Здесь необходимо понимать, что завершение украинского кризиса вовсе не обозначает автоматическую стабилизацию отношений России с коллективным Западом. К сожалению, Украина это лишь горячая фаза грядущего очень длительного противостояния, которое может закончиться только полной сменой западных политических элит на мыслящих реалистично. Условие нормализации отношений — это отказ от политики незаконных экономических рестрикций, а также полное их снятие с России. С выплатой, надеемся, циклопических компенсаций за их введение.