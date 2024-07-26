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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле не возлагают больших надежд на Трампа в случае его переизбрания президентом США
Целей в любом случае придётся добиваться самостоятельно.

Дональд Трамп — политик крайне неоднозначный. Хотя на фоне Джозефа Байдена любой, кто способен связать больше двух слов в нечто осмысленное, выглядит профессионалом, по факту тешить себя иллюзиями, что в случае прихода Трампа отношения РФ и США пойдут в гору, мягко говоря, не стоит. Хотя бы по той простой причине, что президентство Трампа уже было, и в его период отношения двух сверхдержав только ухудшались.

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На днях Трамп предложил Зеленскому завершить украинский кризис. Подробностей того, как Трамп видит его окончание, учитывая, что в реальности оно может быть только на российских условиях, озвучено не было, но в Кремле уже заранее стараются не позволить запудрить себе мозги. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское политическое руководство не носит розовых очков и трезво смотрит на ситуацию.

«Вот этот упомянутый вами один из кандидатов в президенты США — он является представителем политической элиты Соединённых Штатов Америке, которая сейчас вся абсолютно страдает от тотальной русофобии. Собственно, в бытность президентом при Трампе американцы начали вот эту «санкционную гонку»: во время Трампа было введено огромное количество санкций против нашей страны, и в этом плане он мало чем отличается для нас от всех остальных», — заявил Песков, добавив при этом, что Трамп всё-таки проявляет «чуть-чуть больше политической мудрости».

Здесь необходимо понимать, что завершение украинского кризиса вовсе не обозначает автоматическую стабилизацию отношений России с коллективным Западом. К сожалению, Украина это лишь горячая фаза грядущего очень длительного противостояния, которое может закончиться только полной сменой западных политических элит на мыслящих реалистично. Условие нормализации отношений — это отказ от политики незаконных экономических рестрикций, а также полное их снятие с России. С выплатой, надеемся, циклопических компенсаций за их введение.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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rusbear
16:18
По Кингу снят не один десяток фильмов, большинство весьма хороши (даже если и отходят от сюжета книги). Автор посмотрел только 3 фильма? Или просто лень вспомнить что-нибудь еще?
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Alt Irony
16:18
4 млрд параметров с тобой поспорят. В обоих случаях идёт интерпретация полученных знаний. Вот только КПД у сети в разы выше.
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Alt Irony
16:16
Зато деньги будут у владельца. Т.е. они не исчезнут, а поменяют целевое назначение
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AggroShkolyar
16:15
Как же у Тапкосериса нибамбит))) При этом сам до последнего отрицал, пока не нашли его посты на форуме, что перемазывал свою карту и пытался распердолить по максимуму))))
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Легенда
16:14
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