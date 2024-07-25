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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп в разговоре с Зеленским призвал его закончить вооружённый конфликт с Россией
Поскольку никаких шансов на победу у Украины нет.

Хотя после снятия Джо Байдена с президентской гонки и с выдвижением на роль кандидата от Демократической партии действующего вице-президента США Камалы Харрис у Дональда Трампа значительно сократились шансы на победу на президентских выборах в ноябре этого года, но они всё ещё крайне высоки. Трамп олицетворяет собой ту часть американских элит, которые за спокойное развитие США без бесконечной конфронтации со всеми подряд, а также за принцип «America First» («Первым делом Америка»).

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Поэтому Трамп крайне негативно смотрит на финансируемый администрацией Байдена за счёт американских налогоплательщиков украинский кризис, исход которого абсолютно очевиден — военная победа России. По словам Трампа, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским (более не признаётся Россией как легитимный президент Украины) он призывал его закончить этот конфликт.

«Вы столкнулись с военной машиной. Они этим занимаются — ведут войны. Они победили Гитлера, они победили Наполеона. Весеннее наступление [ВСУ] так и не состоялось, у русских миллионы мин и тысячи танков. Это полный бардак, этого не должно было случиться», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Также, конечно же, Трамп возложил вину за этот кризис на администрацию Байдена, принявшего массу неправильных решений.

Если что, требования РФ по завершению этого кризиса озвучены на высшем уровне: признание всех территориальных реалий, демилитаризация и денацификация Украины, её нейтрализация. От Запада же потребуется полностью снять с России все до единой незаконные рестрикции («санкции»). По хорошему, Запад ещё нужно будет обязать ни при каких условиях впредь не прибегать к использованию экономических отношений как оружия, а также заставить выплатить России компенсации за введение незаконных с точки зрения международного права рестрикций.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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