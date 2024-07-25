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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Постпред РФ при ООН заявил, что Киев не получит лучших условий мира, чем озвученные Путиным в июне
Это уже данность, которая, по большому счёту, не должна никем даже подвергаться сомнению.

В июне, за день до так называемого саммита мира по Украине в Швейцарии, президент России Владимир Путин озвучил российское предложение по реальному мирному урегулированию. Оно жёсткое, но не настолько жёсткое, какое могло бы быть, учитывая реалии на линии боевого соприкосновения и в тылу Украины, коим сейчас выступает коллективный Запад.

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От Киева требуется признать новые территориальные реалии, оповестить об этом убедительно Москву, продемонстрировав настоящую готовность к переговорам посредством вывода войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их полных административных границах на момент их нахождения в составе Украины, после чего перейти к темам, обсуждавшимся в рамках Стамбульских соглашений. Эти темы: полная демилитаризация Украины, её немедленная денацификация, а также безоговорочная неотчуждаемая нейтрализация. Полагаем, что в рамках реалистичных переговорах речь также будет идти о репарациях и компенсациях в пользу РФ, а также о сдаче дополнительных регионов.

И вот, предложение, озвученное Путиным, это единственный реальный шанс для Украины завершить этот конфликт. Об этом сегодня в рамках заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при данной международной организации Василий Небензя.

По словам Небензи, если Зеленский «действительно созрел до разговора о мире», то у него есть мирные предложения, выдвинутые главой российского государства. Постпред РФ при ООН посоветовал Зеленскому поторопиться, потому что время идёт, и ничего лучше, чем то, что предложил Путин в июне, Киев уже не получит.

Кроме того, добавил Небензя, Москва не даст Киеву передышку под видом прекращения огня: Украина потеряла доверие России и будет готова только на реалистичные переговоры с подлинной демонстрацией готовности Киева к их ведению.

#россия #украина #политика #боевые действия
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