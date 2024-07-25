Вторая жизнь аккумулятора Tesla после тяжёлого ДТП.

Ситуация с энергетикой на Украине сейчас аховая и, судя по тому, что реального желания Киева урегулировать конфликт за столом переговоров нет, а также по тому, что уроков из массированных ударов возмездия ВС РФ по энергосистеме официальный Киев так и не делает, деградация данной отрасли украинского народного хозяйства продолжится. Сейчас украинские власти уже открыто, ничего и никого не стесняясь, предупреждают граждан о том, что предстоящие месяцы и годы будут очень тяжёлыми, и что спасаться им придётся самостоятельно.

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В такой ситуации не приходится удивляться тому, что появляются многочисленные оппортунисты, которые предлагают различные системы для обеспечения автономного электроснабжения дома/квартиры. Кто-то ставит солнечные панели, вкладывая в них баснословные деньги, другие надеются, что перебоев со снабжением топливом не будет и ограничиваются просто генераторами, третьи ставят аккумуляторы и вешают на них инверторы с 12 В на 220 В, подключая систему к квартирной/домовой электропроводке.

Вот для третьей категории тех, кого украинское политическое руководство своим поведением и своими действиями в рамках текущего вооружённого кризиса поставило в тяжелейшее положение, бизнесмены закупают разбитые, списанные электромобили Tesla, чтобы затем вынимать из них тяговые батареи и на их основе создавать системы бесперебойного электроснабжения. По крайней мере, об этом пишет издание Financial Times (FT), отмечающее, что украинские бизнесмены приобретают соответствующие списанные подлежащие утилизации электромобили на аукционах в США.

Дальше уже дело техники: по словам одного из таких предпринимателей, с которым побеседовали журналисты FT, одной тяговой батареи из электромобиля Tesla хватает для того, чтобы сделать из неё двенадцать установок для обеспечения автономного электроснабжения квартир. Каждая такая установка обладает мощностью в 5 кВт и способна поддерживать работу электроприборов в среднестатистической квартире на протяжении десяти часов. Этого времени как раз обычно хватает, чтобы пережить период отключения, после чего перейти в режим стандартной работы и заряда такой установки.

Насколько безопасны подобные «товары» от народных украинских умельцев, впрочем, осталось за кадром. Также за кадром остался тот факт, что удары возмездия ВС РФ по энергосистеме Украины могут быть возобновлены вновь, тем более что поводов киевское политическое руководство и ВСУ дают с избытком, и тогда продолжительность отключений может значительно увеличиться, а времени подачи электроснабжения перестанет хватать для подзарядки таких самопальных автономных систем.