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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
КМЗ займётся капитальным ремонтом газотурбинных двигателей для «Якутскэнерго»
Работы займут от 3 до 4 месяцев.

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) проведёт капитальный ремонт двигателей АИ-20 для передвижных электростанций компании «Якутскэнерго». Работы, по оценкам специалистов КМЗ, займут от 3 до 4 месяцев.

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АИ-20 — первый советский газотурбинный двигатель. «В основе лежат авиационные двигатели, отработавшие свой ресурс в небесах, — рассказывает Алексей Лунев, ведущий специалист КМЗ по сборке и испытаниям ГТД. — После этого они применяются для наземных целей».

Одна из таких «целей» — передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция ПАЭС-2500. «На Севере они очень востребованы, — говорит Лунев. — Двигатель и генератор монтируются на одной раме в камазовском полуприцепе, в отдельном отсеке — оборудование по электроснабжению и пульт управления». Номинальная мощность такой станции — 2,5 МВт, а в пике — 2,8 МВт.

«Капитальный ремонт и сервисное обслуживание газотурбинных двигателей производства «Мотор-Сич» и «Зоря-Машпроект» — одно из важных направлений деятельности КМЗ, — комментирует Юрий Калякин, руководитель направления коммерческой службы холдинга. — Холдинг располагает собственным испытательным комплексом из 12 стендов различной мощности. Все работы могут проводиться под контролем военного представительства Минобороны РФ».

Опыт КМЗ в ремонте АИ-20 позволяет выполнить работы в кратчайшие сроки — не более 4 месяцев при наличии комплектующих. Капитальный ремонт — ещё один пример того, как российские предприятия обеспечивают технологический суверенитет страны в стратегически важных отраслях.

#производство #турбины
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