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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Две ТЭЦ в России получат новые турбогенераторы отечественного производства
Дело нужное.

Энергетика это основа основ любого общества. Без энергетики в том или ином её виде невозможно ни чайник вскипятить, ни руки помыть, ни, в конце концов, индустриализацию проводить. А её проводить в России не просто надо, а критически необходимо. Иногда приходится возводить полностью новые электростанции, но зачастую для обеспечения возрастающих потребностей энергосистемы достаточно провести модернизацию генерирующего оборудования. Вот две теплоэлектроцентрали в России и будут модернизированы с использованием отечественного оборудования.

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Речь идёт о ТЭЦ-1 в Чите и ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. Первая получит турбогенератор ТФ-110-2УЗ, а вторая — турбогенератор ТФ-90-2УЗ. Оба турбогенератора произведены НПО «ЭЛСИБ» в Новосибирске и предназначены для замены имеющихся генераторов, уже выработавших свои ресурсы.

НПО «ЭЛСИБ» является предприятием энергетического машиностроения и относится к крупнейшим предприятиям данной направленности в России. Продукцией предприятия оснащают не только тепловые, но и гидроэлектростанции, а также атомные электростанции и даже не связанные с энергетикой предприятия, которым по тем или иным причинам необходимы электрогенераторы, электродвигатели, турбины и прочее оборудование для поддержания производственного процесса.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #машиностроение
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