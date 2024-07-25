А речь идёт пока только о двух населённых пунктах.

Компания «ЭНЭЛТ КАМЧАТКА» в статусе резидента ТОР «Камчатка» инвестирует около 2 млрд рублей в модернизацию энергетики двух населённых пунктов Камчатского края – села Тиличики и посёлка Оссора. Проект реализуется на основе энергосервисного договора и соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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Инвестор уже заключил сервисный договор с АО «Южные электрические сети Камчатки» на обеспечение Тиличиков и Оссоры доступным энергоресурсом. Новые энергокомплексы не только повысят энергоэффективность, но и уровень безопасности населённых пунктов.

Ведь на смену устаревшим дизельным электростанциям, выработавшим свой ресурс, придут современные автоматизированные гибридные энергокомплексы. Солнечно-дизельные электростанции с системами накопления энергии обеспечат суммарную годовую выработку электроэнергии в 26 млн кВт, полностью покрывая потребности двух населённых пунктов.

«Получение статуса резидента ТОР открывает перед нами новые горизонты на Дальнем Востоке, — отмечает Евгений Чернов, генеральный директор ООО «ЭНЭЛТ КАМЧАТКА». — Налоговые льготы и преференции позволят уже в 2025-2026 годах запустить современные комплексы, которые будут производить электроэнергию по сравнительно меньшей себестоимости, экономя значительный объём традиционных энергоресурсов».

Среди ключевых преимуществ ТОР инвестор выделяет налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Эти меры господдержки позволят реализовать проект в запланированные сроки.

«Мы заинтересованы в привлечении частных инвестиций в развитие ВИЭ в локальных энергосистемах Дальнего Востока и Арктики, – подчёркивает Максим Губанов, руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ. — Благодаря преференциальному режиму ТОР решаются приоритетные государственные задачи — освоение территорий, обеспечение технологического суверенитета, повышение энергетической и экологической эффективности макрорегиона. Внедрение отечественных технологий локальной энергетики обеспечит гарантированное энергоснабжение потребителей и повысит качество жизни людей».

Стоит отметить, что строительство современных объектов энергоснабжения — часть масштабного проекта, реализуемого в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между КРДВ, Группой ЭНЭЛТ и Банком «Россия». Соглашение, подписанное на ПМЭФ-2024, направлено на модернизацию неэффективной дизельной генерации на территории Дальнего Востока и Арктики на основе внедрения автономных гибридных энергетических установок.

Сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 150 проектов с общим объёмом инвестиций 156,03 млрд рублей. 46 проектов уже функционируют, бизнес инвестировал в экономику региона 71,11 млрд рублей и создал 9 260 рабочих мест. Опыт ТОР «Камчатка» показывает, как частные инвестиции, помноженные на государственную поддержку, меняют облик региона, делая его привлекательнее для жизни.