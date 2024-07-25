Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Инвестор вложит 2 млрд рублей в модернизацию энергетики Камчатского края
А речь идёт пока только о двух населённых пунктах.

Компания «ЭНЭЛТ КАМЧАТКА» в статусе резидента ТОР «Камчатка» инвестирует около 2 млрд рублей в модернизацию энергетики двух населённых пунктов Камчатского края – села Тиличики и посёлка Оссора. Проект реализуется на основе энергосервисного договора и соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

реклама

Инвестор уже заключил сервисный договор с АО «Южные электрические сети Камчатки» на обеспечение Тиличиков и Оссоры доступным энергоресурсом. Новые энергокомплексы не только повысят энергоэффективность, но и уровень безопасности населённых пунктов.

Ведь на смену устаревшим дизельным электростанциям, выработавшим свой ресурс, придут современные автоматизированные гибридные энергокомплексы. Солнечно-дизельные электростанции с системами накопления энергии обеспечат суммарную годовую выработку электроэнергии в 26 млн кВт, полностью покрывая потребности двух населённых пунктов.

«Получение статуса резидента ТОР открывает перед нами новые горизонты на Дальнем Востоке, — отмечает Евгений Чернов, генеральный директор ООО «ЭНЭЛТ КАМЧАТКА». — Налоговые льготы и преференции позволят уже в 2025-2026 годах запустить современные комплексы, которые будут производить электроэнергию по сравнительно меньшей себестоимости, экономя значительный объём традиционных энергоресурсов».

Среди ключевых преимуществ ТОР инвестор выделяет налоговые льготы, предоставление земельного участка в аренду без торгов, обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны. Эти меры господдержки позволят реализовать проект в запланированные сроки.

«Мы заинтересованы в привлечении частных инвестиций в развитие ВИЭ в локальных энергосистемах Дальнего Востока и Арктики, – подчёркивает Максим Губанов, руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ. — Благодаря преференциальному режиму ТОР решаются приоритетные государственные задачи — освоение территорий, обеспечение технологического суверенитета, повышение энергетической и экологической эффективности макрорегиона. Внедрение отечественных технологий локальной энергетики обеспечит гарантированное энергоснабжение потребителей и повысит качество жизни людей».

Стоит отметить, что строительство современных объектов энергоснабжения — часть масштабного проекта, реализуемого в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между КРДВ, Группой ЭНЭЛТ и Банком «Россия». Соглашение, подписанное на ПМЭФ-2024, направлено на модернизацию неэффективной дизельной генерации на территории Дальнего Востока и Арктики на основе внедрения автономных гибридных энергетических установок.

Сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 150 проектов с общим объёмом инвестиций 156,03 млрд рублей. 46 проектов уже функционируют, бизнес инвестировал в экономику региона 71,11 млрд рублей и создал 9 260 рабочих мест. Опыт ТОР «Камчатка» показывает, как частные инвестиции, помноженные на государственную поддержку, меняют облик региона, делая его привлекательнее для жизни.

#энергетика #инвестиции
+
Написать комментарий (0)
«РусГидро» вложит свыше 800 млрд рублей в развитие энергетики в России
В Москве могут построить два новых энергоблока суммарной мощностью в 518 МВт
Илон Маск предлагает потратить $5 млрд средств Tesla на развитие компании xAI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
7
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
30
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
11
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
63
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
20
10 экранизаций видеоигр, собравших более $250 млн. в прокате
3

Сейчас обсуждают

no_fate
16:10
После того, как Чернобыль превратился в Чорнобуль, стало понятно, что без внедрения пидерской повестки игра не выйдет. Поэтому ждать тут нечего, помянем.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
pOdOnOg
16:08
Да лучше вообще не заострять внимания на этом нагревателе.
В сеть попали сравнительные тесты Intel Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K
E. S.
16:07
Что, расход воды реки уменьшился? А куда же вода деваеся, если в реку приходит то же количество воды? "В бассейн втекает 2 трубы а вытекает.."(С) :))))))))) Для справки: расход воды - объём воды, пр...
На Иртыше спустя 30 лет возобновят проект строительства Семипалатинской ГЭС
corsi
16:00
Слабо как-то, всего-то на 2.5 месяца.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
E. S.
15:58
Ох уже эти убогие счетоводы и контролеры тестеров...
Флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X протестировали на частоте 6 ГГц
Nvidia&Intel Hater
15:57
так он про себя сказал,что непонятного то
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Bearcub
15:57
Перефразирую. Что они не делают не идут дела. Видно вод забором их мама родила.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 предсказуемо опять отложили — на этот раз до 20 ноября
AggroShkolyar
15:49
хорошо бать, только за пенным мне газани сперва и фисташек не забудь
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Легенда
15:47
сын го в пати пофармим. нахер тебе эти тесты.
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Gamandril
15:47
Да, это по большей части к общей информации относилось в данном случае, так как я не тестировал все игры, но нагрузку рабочего стола также никто не отменял. Сама занятость видеочипа никуда не подевала...
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем