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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Завод в Тольятти в 2,3 раза нарастил объём производства колёс для легковых автомобилей
Деваться-то некуда особо.

Реалии сегодняшнего дня диктуют России необходимость не просто осваивать успешно утраченные отрасли машиностроении, но и активно наращивать производство того, что уже было освоено ранее. Так, например, на тольяттинском «Заводе стальных колёс» произошло значительное наращивание объёма производства колёс для легковых автомобилей — на два миллиона штук в год.

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Как сообщает Фонд развития промышленности (ФРП), расширить производство данной продукции удалось за счёт инвестиций в 500 млн рублей, из которых 337 млн — это непосредственно льготный займ ФРП по программе «Комплектующие изделия».

Также в процессе расширения производства была проведена и его частичная модернизация, которая позволит впервые в России начать производить автомобильные колёсные диски диаметром 18—19 дюймов.

Но что такое рост производства на 2 миллиона колёс в год? В реалиях «Завода стальных колёс» это увеличение на 130 % (в 2,3 раза): если ранее предприятие выпускало 1,5 млн колёс в год, то теперь будет выпускать 3,5 млн в год. Благодаря проведённой работе предприятие сможет занять до половины всего российского рынка стальных колёс для легковых и лёгких коммерческих автомобилей, реализуя тем самым набившее оскомину импортозамещение.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #машиностроение
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