Переводим: Россия отказывается капитулировать, одерживая победу в конфликте с коллективным Западом. Западу это не нравится, и он раскручивает нарратив.

В российской экспертной среде, да и среди политиков тоже, неоднократно отмечался факт полной недоговороспособности действующих коллективно-западных функционеров. Почему в российском политическом классе о западных визави сформировано такое мнение, понять, на самом-то деле, совсем нетрудно: именно коллективный Запад во главе с США постоянно саботировал все договоры, в одностороннем порядке из них выходил, занимался откровенным обманом, а также постоянно переиначивает реальные факты, переворачивая их с ног на голову. Продолжается это, по меньшей мере, 33 года, с тех пор, как США по какой-то непонятной причине объявили себя победителями в Холодной войне, хотя это СССР из неё самоустранился — никакой «победы» США в ней не было.

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И вот, очередной пример главенства «нарративов» над объективной реальностью и суровой действительностью продемонстрировал Госдеп США. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер заявил, что Россия, видите ли, не демонстрирует «реального желания» садиться за стол переговоров по вопросу Украины, параллельно отметив, что, дескать, это Украине решать, когда и на каких условиях вести переговоры с РФ.

Здесь нам в очередной раз придётся объяснить Миллеру, что он не прав. Российское политическое руководство как раз-таки изо всех сил стремилось и продолжает стремиться именно к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Условия для этого Москва озвучила: признание новых территориальных реалий на международном уровне, вывод иностранных вооружённых формирований с территории России, демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. Западу поставлено условие полного и безоговорочного снятия с РФ всех до единой незаконных односторонних рестрикций («санкций»).

Если Госдепу США такие условия не нравятся (а они, безусловно, не нравятся), то так и надо говорить, а не переиначивать реальность, заявляя, что Москва не предпринимает никаких шагов и не демонстрирует желание договариваться. То, что Россия, одерживая уже очевидную для всех победу на Украине, финансируемой и обеспечиваемой военной техникой и развединформацией всем коллективным Западом, не собирается по непонятной причине брать и капитулировать, не равно нежеланию договариваться. Просто договариваться надо, учитывая реальность, а не фантазии. Госдеп же продолжает жить в иллюзиях.