Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе США считают, что Россия не демонстрирует «реального желания» садиться за стол переговоров по Украине
Переводим: Россия отказывается капитулировать, одерживая победу в конфликте с коллективным Западом. Западу это не нравится, и он раскручивает нарратив.

В российской экспертной среде, да и среди политиков тоже, неоднократно отмечался факт полной недоговороспособности действующих коллективно-западных функционеров. Почему в российском политическом классе о западных визави сформировано такое мнение, понять, на самом-то деле, совсем нетрудно: именно коллективный Запад во главе с США постоянно саботировал все договоры, в одностороннем порядке из них выходил, занимался откровенным обманом, а также постоянно переиначивает реальные факты, переворачивая их с ног на голову. Продолжается это, по меньшей мере, 33 года, с тех пор, как США по какой-то непонятной причине объявили себя победителями в Холодной войне, хотя это СССР из неё самоустранился — никакой «победы» США в ней не было.

реклама

И вот, очередной пример главенства «нарративов» над объективной реальностью и суровой действительностью продемонстрировал Госдеп США. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер заявил, что Россия, видите ли, не демонстрирует «реального желания» садиться за стол переговоров по вопросу Украины, параллельно отметив, что, дескать, это Украине решать, когда и на каких условиях вести переговоры с РФ.

Здесь нам в очередной раз придётся объяснить Миллеру, что он не прав. Российское политическое руководство как раз-таки изо всех сил стремилось и продолжает стремиться именно к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Условия для этого Москва озвучила: признание новых территориальных реалий на международном уровне, вывод иностранных вооружённых формирований с территории России, демилитаризация Украины, её денацификация и нейтрализация. Западу поставлено условие полного и безоговорочного снятия с РФ всех до единой незаконных односторонних рестрикций («санкций»).

Если Госдепу США такие условия не нравятся (а они, безусловно, не нравятся), то так и надо говорить, а не переиначивать реальность, заявляя, что Москва не предпринимает никаких шагов и не демонстрирует желание договариваться. То, что Россия, одерживая уже очевидную для всех победу на Украине, финансируемой и обеспечиваемой военной техникой и развединформацией всем коллективным Западом, не собирается по непонятной причине брать и капитулировать, не равно нежеланию договариваться. Просто договариваться надо, учитывая реальность, а не фантазии. Госдеп же продолжает жить в иллюзиях.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
«Искандеры» утром нанесли в Харькове сразу два болезненных удара по потенциалу ВСУ
«КАМАЗ» закупил оборудование для наращивания производства грузовиков семейства K5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

История еще не окончена - фильм "Звёздный десант: Предатель Марса"
7
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Лучшие фильмы (субъективно), где фигурируют мумии
+
Ученые нашли недостающие "запчасти" Вселенной — Пропажу объяснили "утечкой" галактического газа
+
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
12
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
30
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti – почему не стоит покупать б/у видеокарты с рук
10
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
63
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
19
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
11

Сейчас обсуждают

iRome0
14:51
я пробовал показать двум плойщикам стим-контроллер. они сказали - это гавно и не попрёт. Даже пробовать отказались. Консерватизм такой вот. Но один из них шпарит в кваку3 на компе как полубог. на мыше...
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
Михаил Авраменко
14:50
Тебе не достался аккумулятор из Теслы? 🙂
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
Bearcub
14:49
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
iRome0
14:48
Соглашусь. Тоже стимдек зашёл в стрелялках. не клавамышь конечно, но сильный рывок вперёд от майков с сонькой. Но вот в гонках он енудобнее, чем конкуренты. Хотя может мне просто непривычно и пальцы с...
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
El Grechko
14:47
Бро, там 24 гига
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
Владимир Велл
14:44
Поэтому шутеры на консолях убогая нервотрёпки)
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
K0nst4nt1n
14:43
Ну что ж, ждём на али и прочих площадках по сниженным ценам отозванные чипы, как было с первыми райзенами 1ххх у которых были проблемы со сменой cstate и полным зависанием при определённых условиях в ...
AMD переносит начало продаж процессоров Ryzen 9000 и отзывает все поставленные процессоры
N1ghtwish
14:40
У них менеджер в апреле поменялся, после чего урезали промокоды и кэшбэк. А сейчас промокоды вообще нельзя применять на товары с самовывозом, в т.ч. аптеки и ситилинк. Так я, хотя бы, лекарства покупа...
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
N1ghtwish
14:36
Без всякого лохотрона с рефералками:
Что купить на Мегамаркете со скидкой в июле 2024 года — ловим выгоду, промокод внутри
Alex TOPMAN
14:34
Консоли сильно обломались, когда гейпады к пк в 1 тык научили подключать. И им осталось только злорадствовать про кривость и убогость портов игр с консолей.
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем