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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» закупил оборудование для наращивания производства грузовиков семейства K5
Грузовики нужны. Свои. И в огромных количествах.

Грузовые автоперевозки — это реальность, от которой не уйти: даже если максимально загрузить железные дороги, всё равно существует длиннющий перечень товаров, которые нужно, да и просто эффективнее возить грузовым автомобильным транспортом — седельными тягачами с полуприцепами (в простонародье — «фуры»). Поскольку страны коллективного Запада поставлять автомобильную технику в Россию в рамках незаконных рестрикций отказались, отрезав себя от гигантского и постоянно растущего рынка, вариантов у РФ осталось не так много: максимально масштабировать собственное производство, рассчитывать на братскую Беларусь, а также надеяться на то, что китайская панда окажется достаточно мудрой, чтобы не поддаться на коллективно-западные провокации.

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Как вы понимаете, надежда — она хоть и компас земной, но строить на её основе государственную и производственную политику нельзя ни в коем случае. Поэтому ПАО «КАМАЗ» закупило и уже получило новое оборудование по программе «Производство мостов», которое будет использоваться для наращивания производства грузовиков семейства К5 — наиболее современного семейства «КАМАЗов», изначально создававшегося при содействии с Mercedes-Benz.

Уточняется, что новая партия оборудования, на котором будут изготавливать шаровые опоры для К5, уже прибыла на завод, и сейчас необходимо высвободить площади и довести их до должного уровня состояния: в общей сложности в строй введут дополнительно около 5 000 кв. метров заводских площадей. Также будет подготовлен участок для производства полуосей для грузовиков семейства К5. Когда работы будут завершены, «КАМАЗ» переключит внимание на конвейер для сборки мостов грузовиков семейств К3 и К5.

Предполагается, что старт производства ведущих мостов для «КАМАЗов» семейства К5 состоится во втором квартале следующего года.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #автомобилестроение #«камаз»
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