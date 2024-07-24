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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Третьего не дано: в Кремле заявили, что цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры
Киев о своих фантазиях может официально забыть.

Специальная военная операция на Украине уже слишком далеко зашла, чтобы Россия могла идти хоть на какие-то уступки. На уступки Москва была готова в декабре 2021 года, в марте—апреле 2022-го, но все эти возможности официальный Киев либо сам, либо, что куда вероятнее, по науськиванию коллективного Запада, раз за разом упускал. Теперь условия окончания этого кризиса озвучены: признание Украиной, а после неё и всем миром новых территориальных реалий, демилитаризация Украины и её денацификация, нейтрализация и внеблоковый статус. Западу же объявлено условие полного и безоговорочного снятия всех до единой антироссийских рестрикций, носящих с точки зрения международного права незаконный характер.

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И вот, о том, что Россия так или иначе добьётся всех поставленных перед специальной военной операцией задач, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, цели СВО будут достигнуты либо военным путём, либо через переговоры.

«Для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь всех своих целей. Мы это сделаем обязательно», — заявил Песков.

При этом подразумевается, что политико-дипломатический (переговорный) способ для России более предпочтителен, поскольку позволит завершить конфликт и сохранить жизни большого количества российских и немыслимого количества украинских военнослужащих. Учитывая, что инициатива в военной компоненте этого конфликта полностью в руках ВС РФ, Киеву следовало бы наконец-то взглянуть правде в глаза. Возможно, впрочем, всё как раз и идёт к политическому урегулированию: не просто так происходят все эти визиты в Китай, «миссии мира», звонки Трампу и смена риторики киевского политического руководства. Людей потихоньку готовят к неизбежному.

#россия #украина #политика #боевые действия
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