Единожды попав в блок-лист, выбраться оттуда затруднительно.

Хотя логика принятия Роскомнадзором решений по блокировке тех или иных интернет-ресурсов и вызывает чаще недоумение, чем понимание, но это реальность, с которой нам приходится жить и мириться. Западные социальные сети отвечать требованиям российского законодательства не торопятся, даже несмотря на тот факт, что сами они продолжают оставаться на российском рынке и, следовательно, должны подчиняться законам РФ. Поэтому они попадают в блок-лист, откуда затем выбраться либо крайне затруднительно, либо вовсе невозможно.

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Так, в 2022 году под ограничения Роскомнадзора попали социальные сети компании Meta Platforms Inc.**, а именно: Facebook* и Instagram*, под предлогом распространения фейков о специальной военной операции на Украине и дискредитации ВС РФ. Мессенджер WhatsApp решили не трогать, принимая во внимание его популярность среди российских пользователей. Учитывая, что через Instagram многие представители малого бизнеса осуществляли рекламу и зарабатывали деньги, и блокировка лишила их такой возможности, Роскомнадзор регулярно призывают пересмотреть своё решение по блокировке данного сервиса.

Но ведомство непреклонно, и сегодня оно вновь отметило, что на данный момент возможность снятия блокировки с Instagram не рассматривается. Очевидно, по той простой причине, что компания-владелец данной соцсети никак не может понять, что требования российского законодательства необходимо соблюдать неукоснительно.

* — Instagram и Facebook запрещены в России.

** — Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена.