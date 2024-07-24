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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский истребитель прогнал британские самолёты-разведчики от Крымского полуострова
Игры прошлой и настоящей сверхдержав продолжаются. Но для прошлой это закончится в любом случае плохо.

Несколько часов назад тематические группы в социальных сетях стали сообщать, что над акваторией Чёрного моря в направлении Крымского полуострова направляются три самолёта военно-воздушных сил Великобритании. Естественно, о положении дел в Чёрном море и над ним в Минобороны России всё и без тематических групп в соцсетях прекрасно знают, причём заранее, поэтому на перехват потенциальных нарушителей был выслан истребитель Су-27 дежурного состава сил противовоздушной обороны.

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Самолёты ВВС Британии были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Eurofighter Typhoon. В результате перехвата три британских самолёта развернулись и изменили курс на обратный. Таким образом, нарушения границы РФ не допущено, а территориальные воды Крыма, напоминаем, Россией воспринимаются как её собственные территориальные воды, и только данное обстоятельство имеет значение, а не что там признают или не признают государства мира.

Следует помнить, что авиация коллективного Запада постоянно ведёт разведку положения дел в Крыму, что, в общем-то, немудрено: вся мощь НАТО, за исключением непосредственно собственных войск входящих в альянс государств, работает в интересах ВСУ, и это единственная причина, по которой данный вооружённый конфликт до сих пор продолжается.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
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