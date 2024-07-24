И причина, увы, объективная.

В Краснодарском крае приостановлена реализация проекта по сборке белорусских автобусов и электробусов. Инвестором должно было выступить ООО «Дилерский центр Юг», сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный минпром.

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Напомним, что о планах по созданию сборочного производства в июне 2023 года заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев во время встречи с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Предполагалось, что на новом предприятии будут собирать автобусы, работающие на газомоторном топливе, и электробусы. Как пояснили в ведомстве, проект притормозили из-за вступления в силу с 2024 года изменений в постановление правительства «Об утилизационном сборе». Существенное повышение коэффициентов расчёта сбора в отношении транспорта, выпущенного в России, сделало бы планируемые к выпуску автобусы и электробусы неконкурентоспособными на фоне продукции других производителей.

Отметим, что новые правила расчета утильсбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС, начали действовать с 1 апреля 2024 года. По замыслу властей, изменения должны были уравнять в правах граждан и компании, ввозящие транспорт в Россию после растаможки в странах ЕАЭС, и тех, кто делает это в России.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дилерский центр Юг» зарегистрировано в Краснодаре с 2009 года. Компания является официальным поставщиком техники «Минского автомобильного завода», «Белавтомаза» и «Белкоммунмаша».