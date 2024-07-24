Также был уничтожен оперативный состав командного пункта, машины управления беспилотниками, несколько автомобилей.

Последнее время оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер-М» стали летать над Украиной, успешно поражая «жирные» цели, словно у себя дома — то есть, беспрепятственно. Такое развитие событий стало возможным за счёт планомерного, методичного уничтожения противовоздушного потенциала ВСУ даже с учётом беспрецедентной западной помощи, и вот, теперь удары наносятся часто, точно и с колоссальным ущербом для противоположной стороны.

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Сегодня Минобороны России отчиталось о нанесении удара «Искандером» по командному пункту 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате удара, который иначе как джекпотом назвать не получится, были уничтожены более 300 (трёхсот) единиц FPV-дронов, 10 беспилотников самолётного типа, одно антенно-мачтовое устройство, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, а также три машины повышенной проходимости.

Располагался этот командный пункт в Красном Лимане — населённом пункте Донецкой Народной Республики, который находится под контролем ВСУ. Сейчас российские вооружённые силы приближаются к данному населённому пункту, с чем, по всей видимости, и связано оперативное выявление и уничтожение чувствительной цели.