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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Ватикане сочли «план Зеленского» недостаточным для урегулирования украинского кризиса
Конечно, недостаточным. Ведь условия, подкреплённые реалиями «на земле», озвучены Россией, и выполнять нужно их, а не фантазии Киева.

На этой неделе в Киев с официальным визитом прибыл Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Нетрудно догадаться, что должностные лица такого уровня приезжают в столицу охваченного вооружённым конфликтом государства вовсе не для того, чтобы побеседовать о вечном. Тема обсуждения кардинала Паролина и утратившего два месяца назад легитимность президента Украины Владимира Зеленского была максимально приземлённая — вопросы войны и мира.

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По итогам переговоров, впрочем, представитель Святого престола остался неудовлетворённым и отметил, что «мы», похоже, всё ещё далеки от реального мирного урегулирования текущего кризиса. По словам господина Паролина, официальный Киев продолжает продвигать свою «формулу мира», однако в Ватикане этот план считают недостаточным для реального урегулирования конфликта. Как справедливо отметил госсекретарь Ватикана, основательные мирные переговоры должны исключать «радикальные позиции» одной стороны в отношении другой.

Здесь необходимо понимать, что «радикальная позиция» только у Киева: позицию Москвы сложно называть радикальной, поскольку она полностью отражается в реальности «на земле». Проще говоря, условия России по мирному урегулированию, а они озвучены российским политическим руководством на высшем уровне, имеют под собой основания, и если понадобится, РФ продолжит добиваться их выполнения военным путём. А вот позиция Украины оторвана от реальности: возможностей для реализации её условий Киев не имеет, но продолжает на них настаивать.

В конечном счёте Киеву придётся признать реальность и выполнить российские условия мирного урегулирования. Просто потому что других вариантов Украине никто не предлагает, предлагать не будет, да и реалистичными иные варианты назвать невозможно.

#россия #украина #политика #боевые действия #ватикан
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