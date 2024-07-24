Правильно. Пока Киев не предпримет реальных, убедительных шагов, и он должен будет это делать первым, ни о чём говорить в принципе нельзя.

Репутация у действующего киевского политического руководства, которое в значительной степени утратило легитимность в связи с отменой выборов президента Украины, крайне сильно подпорченная. Повальный инфантилизм, неумение мыслить стратегически, обманы, злоупотребление положением... Вряд ли следует ожидать иного поведения от «политиков», которые пришли во власть буквально с улицы и не имеют никакого опыта управления и даже минимального планирования. Вот и официальная Москва, обжегшись на молоке, дует на воду, и крайне скептически и осторожно относится к заявлениям о готовности к переговорам, исходящим из Киева.

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Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленскому «веры нет, никакой и ни у кого», поскольку этот человек легко может обмануть и «вывернуть всё, что угодно».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявления Зеленского назвали не реальным стремлением к основательным переговорам, а лишь попыткой продвинуть так называемую формулу мира, которая по своей сути абсолютно нереалистична и, как следствие, невыполнима. Искренних, реальных шагов в сторону урегулирования этого кризиса Москва от Киева не наблюдает.

Необходимо понимать, что условия завершения этого кризиса озвучены Россией на высшем уровне, и их придётся принимать, если Киев действительно намерен заканчивать конфликт, который уничтожает Украину во всех смыслах. Условия простые: признание изменившихся территориальных реалий, полная демилитаризация, начало процесса денацификации Украины, её неотчуждаемый нейтралитет и внеблоковый статус. Ни на что лучшее Киев уже может не рассчитывать; а уж во время непосредственно переговоров Россия наверняка будет требовать от Украины и компенсаций за нанесённый незаконными террористическими обстрелами российской территории ущерб, и выдачи военных преступников, и, возможно, сдачи дополнительных территорий.