Потребление постоянно растёт, и решать эту задачу нужно заблаговременно.

Поскольку Москва это не только крупнейший российский город, но ещё по совместительству и главный торговый, экономический, научный, культурный и туристический центр, а также очень значительный промышленный регион, то и потребление электроэнергии в нём постоянно растёт. И хотя модернизаций электростанций, за счёт чего повышается их коэффициент полезного действия и, как следствие, вырабатываемая электрическая и тепловая мощности, пока хватало, но в перспективе, по подсчётам, неизбежно придётся вводить в строй новые генерирующие мощности.

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И вот, издание «Коммерсант» ознакомилось с планом компании «Газпром энергохолдинг», предложенным правительству Москвы, по строительству двух новых энергоблоков по 259 МВт (мегаватт; тысяч киловатт) на базе теплоэлектроцентралей ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. По замыслу, два энергоблока, суммарная электрическая мощность которых составит 518 МВт, нужно ввести в строй в 2028—2029 годах, а обойдётся это великолепие в 150 миллиардов рублей. При этом в строительстве будет использоваться исключительно российское оборудование, в том числе и паровые турбины Уральского турбинного завода. Ранее турбины такой мощности закупались за рубежом, теперь такой возможности нет, и это плюс.

Впрочем, есть у этого плана и конкурент-альтернатива: Министерство энергетики России предложило протянуть до Москвы две линии электропередачи от Нововоронежской и Курской атомных электростанций. Впрочем, здесь всё будет упираться в технический вопрос: имеются ли у данных атомных электростанций излишки в мощности, чтобы их можно было перенаправить на подпитку Москвы через несколько лет.

Следует понимать, что Московский регион в пике потребляет порядка 23,5 ГВт (гигаватт; миллионов киловатт) электрической мощности, и на этом фоне ввод в строй дополнительных 0,518 ГВт через 4—5 лет уже не выглядит огромным. Такое потребление сравнимо с потреблением целого ряда европейских стран вместе взятых, а также превышает суммарную электрическую мощность оставшихся на Украине в строю электростанций (в основном это АЭС, по которым армия России не наносила и, вероятно, так и не будет наносить удары возмездия в ответ на террористические и незаконные удары ВСУ по российской территории).