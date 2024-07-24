Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве могут построить два новых энергоблока суммарной мощностью в 518 МВт
Потребление постоянно растёт, и решать эту задачу нужно заблаговременно.

Поскольку Москва это не только крупнейший российский город, но ещё по совместительству и главный торговый, экономический, научный, культурный и туристический центр, а также очень значительный промышленный регион, то и потребление электроэнергии в нём постоянно растёт. И хотя модернизаций электростанций, за счёт чего повышается их коэффициент полезного действия и, как следствие, вырабатываемая электрическая и тепловая мощности, пока хватало, но в перспективе, по подсчётам, неизбежно придётся вводить в строй новые генерирующие мощности.

реклама

И вот, издание «Коммерсант» ознакомилось с планом компании «Газпром энергохолдинг», предложенным правительству Москвы, по строительству двух новых энергоблоков по 259 МВт (мегаватт; тысяч киловатт) на базе теплоэлектроцентралей ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26. По замыслу, два энергоблока, суммарная электрическая мощность которых составит 518 МВт, нужно ввести в строй в 2028—2029 годах, а обойдётся это великолепие в 150 миллиардов рублей. При этом в строительстве будет использоваться исключительно российское оборудование, в том числе и паровые турбины Уральского турбинного завода. Ранее турбины такой мощности закупались за рубежом, теперь такой возможности нет, и это плюс.

Впрочем, есть у этого плана и конкурент-альтернатива: Министерство энергетики России предложило протянуть до Москвы две линии электропередачи от Нововоронежской и Курской атомных электростанций. Впрочем, здесь всё будет упираться в технический вопрос: имеются ли у данных атомных электростанций излишки в мощности, чтобы их можно было перенаправить на подпитку Москвы через несколько лет.

Следует понимать, что Московский регион в пике потребляет порядка 23,5 ГВт (гигаватт; миллионов киловатт) электрической мощности, и на этом фоне ввод в строй дополнительных 0,518 ГВт через 4—5 лет уже не выглядит огромным. Такое потребление сравнимо с потреблением целого ряда европейских стран вместе взятых, а также превышает суммарную электрическую мощность оставшихся на Украине в строю электростанций (в основном это АЭС, по которым армия России не наносила и, вероятно, так и не будет наносить удары возмездия в ответ на террористические и незаконные удары ВСУ по российской территории).

#россия #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский признал, что украинский кризис нужно завершить как можно скорее
Российский гибридный круизный лайнер «Байкал» обойдётся как минимум в 2,5 млрд рублей
Глава МИД Украины заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
62
Краткий обзор игры "Crime Boss: Rockay City"
+
Разбираемся, как собрать сбалансированный игровой компьютер летом 2024 года всего за 54000 рублей
29
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
4
Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк
4
Почему флагманы Intel лучше обходить стороной, уделяя больше внимания видеокарте, чем процессору
49
Российский "гиперзвук" у берегов Аляски - чем Москва ответит на американское оружие в Европе
5
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
10
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
20
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
22

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
12:45
Ничёси... оказалось, что википедия не такая уж и исторчная.
Разработчики AC: Shadows признают наличие недостатков в исторической достоверности игры
Gennady Ivanov
12:44
Французское правительство давно потеряло трезвый ум и делает неправомерные дейстаия даже в человеческих международных отношениях... Позор французским властям
Власти Франции отказали фрегату РФ в заходе в порт, из-за чего у экипажа судна начался дефицит воды
Юрий Болдырев
12:40
А поковырять эти "марганцевые конкреции" не пробовали? А то может оказаться, что кто-то выкинул (или потерял) в океан 100500 батареек.
На дне Тихого океана обнаружены металлические минералы, которые могут производить кислород
Петр Петров
12:40
Только давайте Создавать,-но не применять )(было бы Супер)
У России готов ответ на планы США развернуть в космосе РЭБ для подавления спутников РФ и Китая
Том Райт
12:39
А что не так с дровами амд на линь? Я в начале на открытых сидел вообще без проблем, потом решил протестить проприетарные и на них до сих пор сижу, так как проблем нет и игры идут без проблем. На вин ...
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 2
Ник Биалонс
12:37
ПРИКОЛ, АВТОР БЫЛ ПИЗДОБОЛОМ
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Aslan Heroes
12:34
Как там поживают моды для игр?
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
Роман Иванов
12:33
Ага, когда в 2042 вижу плойщиков с коробочниками в команде - выхожу с карты. Ну невозможно с вами жить в 3дшутерах. Зато валить адептов геймпадов одно удовольствие - как ботов.
Почему мышка и клавиатура редко используются на игровых консолях - история, причины и последствия
vl
12:30
Чего bublik1 не знает или забыл, так это то, что 5000-я серия выйдет в 2025 году потому, что память GDDR7 начнёт выпускаться именно тогда и 5060 имеет все шансы обеспечить прирост производительности,...
NVIDIA может выпустить серию GeForce RTX 50 в начале 2025г – почему это выгодно рядовым геймерам
Alfa
12:28
Надо создать беспилотник- матку, летающую больше 200 км, а то и дальше, и поднимающуюся на 5- 7 тысяч метров, и от туда запускать уже дроны- убийцы. Управление осуществлять через спутник.
Армия РФ получит более мощную версию «Ланцета», способного поражать цели на расстоянии до 100 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем