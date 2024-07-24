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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Представлена обновлённая версия «заряженного» седана Honda Civic Si с механической коробкой передач
Кто любит «механику»?

Компания Honda представила обновлённую версию «заряженного» седана Civic Si. Модель сохранила полуторалитровый турбомотор и механическую коробку передач, получив при этом ряд внешних и технических доработок.

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Напомним, что в мае дебютировали стандартные версии обновлённых седана и хэтчбека Honda Civic. Американская версия модели лишилась турбомотора 1.5 (183 л.с., 240 Нм) и механики, но приобрела гибридную модификацию на основе двухлитрового атмосферника.

Что же касается Honda Civic Si, то под капотом по-прежнему турбочетвёрка 1.5, развивающая 203 л.с. и 260 Нм. Двигатель агрегатируется исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. При этом разработчики заявляют о повышении драйверских качеств обновлённой модели.

Усовершенствованная система синхронизации оборотов теперь умеет автоматически выполнять перегазовку при переключениях на пониженную передачу, синхронизируя обороты двигателя и первичного вала за 430 миллисекунд. Помимо этого, увеличена жёсткость кузова, а подвеска перенастроена.

Внешность Civic Si обновлена в том же ключе, что и у стандартной модели. Спортивный седан получил более агрессивный передний бампер, увеличенную решётку радиатора, новые 18-дюймовые колёсные диски. Палитру цветов кузова пополнил оттенок Urban Gray Pearl.

В салоне появилась виртуальная приборная панель (10,25 дюйма) и мультимедийная система с сервисами Google (базовая версия Honda Civic Si, как и прежде, оснащается 9-дюймовым экраном). Передние спортивные сиденья получили подогрев. Внутреннее убранство разбавлено красными акцентами. Модернизирован комплекс систем безопасности Honda Sensing: улучшена, в частности, работа системы автоторможения. Электроника теперь быстрее распознаёт пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Продажи обновлённого Honda Civic Si в США начнутся в начале августа. Цена — от $29 950 (около 2,6 млн рублей по текущему курсу). Стоимость стандартного седана Civic с атмосферным двигателем 2.0 (160 л.с., 187 Нм) и вариатором стартует с $24 250 (примерно 2,1 млн рублей).

#автомобили #honda #civic si
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