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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Директор Секретной службы США покинула должность после покушения на Дональда Трампа
Тут не должность, тут свободу покидать надо.

Детали покушения на Дональда Трампа, которое лишь чудом не привело к необходимому заказчикам результату, мы, скорее всего, никогда не узнаем, как не узнали (и не узнаем) и заказчиков убийства Джона Кеннеди. В любом случае, налицо полный провал работы Секретной службы США (аналог ФСО России), которая не справилась со своей первоочередной задачей — защитой кандидата в президенты и по совместительству бывшего президента Дональда Трампа.

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Как мы уже отметили, лишь невероятно удачное стечение обстоятельств спасло Трампа, и вот, как сообщают американские средства массовой информации, директор Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку после проведения слушаний в Конгрессе США по делу о покушении на Трампа.

Здесь необходимо понимать, что если информация американских СМИ соответствует действительности, то произошедшее можно классифицировать лишь как демонстративное увольнение с должности. По факту же Секретная служба США полностью провалила свою задачу непосредственно на месте, и не факт, что в произошедшем виноват руководитель, кем бы он ни был. Возможно, Читл ушла с должности, чтобы избежать дальнейшей ответственности, но это уже сугубо журналистские догадки.

#сша #политика
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