Условия Россией озвучены. Исполняйте, и всё закончится.

История украинского кризиса, переросшего в начатую Россией специальную военную операцию, которая, в свою очередь, стала самым кровавым и масштабным конфликтом в Европе со времён Второй мировой войны, это история череды инфантильных и крайне недальновидных решений киевского политического руководства. Вместо того, чтобы спокойно выполнять Минские соглашения, официальный Киев начал фордыбачиться, мечтать о «возвращении» Крыма и Донбасса.

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Сейчас условия Минских соглашений для Украины абсолютно недостижимы ни при каких обстоятельствах: придётся признать безвозвратную потерю ещё четырёх регионов, согласиться на полную демилитаризацию, которая будет подразумевать запрет Украине иметь тяжёлое вооружение и авиацию, начать долгую и кропотливую работу по денацификации, ну и вписать полный и неотчуждаемый нейтралитет страны в её Конституцию с неприкосновенностью данного пункта при любых изменениях этой самой Конституции.

Условия тяжёлые, лучших не будет, а могут быть только более тяжёлые, и вот, сегодня в Киев на встречу с утратившим два месяца назад легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Разговор, как вы понимаете, шёл о войне и мире, и в рамках этой беседы Зеленский сделал одно важное заявление. По словам Зеленского, он осознаёт необходимость как можно более скорого завершения текущего конфликта. Также, добавил Зеленский, визит представителя Ватикана такого высокого уровня — это «сильный сигнал». Проблема для официального Киева в том, что скорейшее завершение этого кризиса может быть только на российских условиях. Готово ли киевское политическое руководство наконец-то выйти из образа и признать реальность, а если даже да, то позволит ли ему это сделать коллективный Запад? Вопросы, на которые нет ответа, а ведь в первый же день специальной военной операции Зеленский первым предлагал России переговоры. Затем человека словно подменили.