Сдача судна в эксплуатацию планируется осенью 2026-го.

Как и всё машиностроение, период 1990-х оставил Россию и без гражданского судостроения. Протяжённость рек в России колоссальная, протекают они по живописным местам, и грех не использовать эту возможность в туристических целях. Но есть одно большое «но»: для такого туризма необходимо строить круизные лайнеры. И пусть речь идёт не о гигантских океанских лайнерах, больше напоминающих плавучие города, а об относительно малых кораблях для эксплуатации в условиях рек и озёр, но даже с этим в России на протяжении десятилетий были проблемы. Процесс индустриализации при этом не стоит на месте, и в обозримой перспективе в стране появится головной гибридный круизный лайнер «Байкал», за которым впоследствии пойдёт целая серия кораблей такого же типа.

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Удовольствие, впрочем, недешёвое: как отметил глава «Пермской судоверфи», на которой строится «Байкал», суммарно судно обойдётся как минимум в 2,5 миллиарда рублей, и это ещё не финальная стоимость по причине постоянного внесения доработок в конструкторскую документацию.

Лайнер «Байкал» подразумевается как гибридный, то есть, совмещающий в себе разные виды энергетических установок, тем самым обеспечивая высокую автономность такого судна. Лайнер, по плану, будет иметь 70—80 кают экономического и бизнес-класса, несколько ресторанов и полным спектром всего необходимого для комфортного проживания на борту на период вояжа.

Примерно на треть — на 914 млн рублей — строительство «Байкала» будет профинансировано за счёт средств Фонда национального благосостояния в рамках инвестиционного проекта по обновлению российского гражданского водного транспорта. Сдача судна в эксплуатацию планируется осенью 2026 года.