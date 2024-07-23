Запад за что боролся, на то и напоролся. Всё из-за своей неадекватной внешней политики.

Чем западные политики прошлого отличаются от западных политиков настоящего? Способностью просчитывать свои действия как минимум на один шаг вперёд. У нынешних американских и европейских функционеров эта способность отсутствует напрочь, поэтому они принимают решения реактивно, необдуманно, не утруждая себя мыслями о том, к чему такая политика вообще может привести. И если с экономикой в той же Европе в результате конфронтационной политики в отношении России теперь всё понятно — экономики в Европе в перспективе не будет вообще — то вот во внешней политике всё куда жёстче: Западу совместными усилиями удалось разозлить все те государства, которые они клеймили своими геополитическими оппонентами.

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Россию обидели незаконными односторонними рестрикциями и нежеланием работать на равных условиях, хотя Россия как экономика, не говоря уже как геополитический игрок и военная сила, превосходит все страны G7, кроме разве что Соединённых Штатов с их раздутым финансовым сектором. Китай оскорбляют угрозами незаконных односторонних рестрикций. Северную Корею задушили официальными законными санкциями и незаконными рестрикциями, то же самое относится и к Ирану. Стоит ли в такой ситуации удивляться, что все эти государства сейчас имеют «зуб» на коллективный Запад и активно сближаются? Для действующих западных политиков этот элементарный, по сути, вопрос — что-то сродни экзамену по линейной алгебре, математическому анализу и дискретной математике вместе взятым.

Вот и Россия с Ираном, как сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, уже завершили подготовку Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Работа над данным крупным договором, добавил Руденко, велась без малого два с половиной года, и в скором будущем этот документ будет подписан руководителями двух стран.

Предполагаем, что данный договор подразумевает сотрудничество во всех без исключения отраслях: от банального туризма до содействия друг друга в военно-промышленной сфере.