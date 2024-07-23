Ничему этих «инструкторов» история этого конфликта не учит.

Хотя Киев и все так или иначе связанные с ним украинские функционеры и призывают коллективный Запад превратить Украину в испытательный полигон, в реальности данный статус Украина имеет по меньшей мере с февраля 2022 года, а если по совести — с февраля 2014 года. В огромных количествах в страну приезжают и иностранные так называемые инструкторы, которые де-факто никакие не инструкторы, а операторы переданных коллективным Западом в пользу Украины вооружений, опыта управления которыми у ВСУ нет и быть не может.

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Впрочем, реальность этого вооружённого конфликта такова, что на любое расположение с иностранными «инструкторами» всегда найдётся работающая в интересах ВС РФ разведка, которая передаёт соответствующие сигналы и координаты на расчёты российских ударных средств. Зачастую подобные цели «накрываются» оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М», и сегодня не исключение

Как сообщило Минобороны России, расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс ракетный удар по объекту, использовавшемуся в качестве пункта временной дислокации (ПВД) западных инструкторов и наёмников. Для ПВД использовалось относительно неприметное здание в населённом пункте Дергачи в Харьковской области.

Согласно официальному комментарию российского оборонного ведомства, в результате удара были уничтожены порядка 50 таких западных искателей приключений.