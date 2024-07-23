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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Китая жёстко раскритиковал американские санкции, направленные против китайского банковского сектора
Вашингтон продолжает терять рассудок. Поиски этого самого рассудка осложнены отсутствием поисковых команд.

На протяжении десятилетий политика США по введению незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций («санкций») не возвращалась к США и повязанным с ними Евросоюзом бумерангом. Причина простая: коллективный Запад обкладывал незаконными рестрикциями государства, которые не имеют практически никакого значения для мировой, и уж тем более для западной экономики.

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Так продолжалось до тех пор, пока коллективный Запад в своей иллюзии глобального превосходства не удумал обложить рестрикциями Россию — сверхдержаву, прочно встроенную в мировую экономику и предлагающую этой самой мировой экономике самый высоколиквидный товар на планете: энергоресурсы, которые нужны всем, всегда и везде, даже в условном племени Тумба-юмба.

Чем закончилась санкционная война с Россией для Запада, понятно: в 2014 году он лишился российского рынка продовольствия, а в 2022 году потерял российский рынок по целому ряду позиций, а также добровольно отказался от российских энергоносителей. Итог закономерен: рецессия в Евросоюзе, космический рост цен на энергоносители, деиндустриализация Европы, бегство наиболее разумных предприятий в США или Китай. Как будто этого мало, ЕС продолжает выдумывать всё новые и новые пакеты незаконных односторонних рестрикций против РФ, а США тем временем пытаются раздраконивать Китай, вводя рестрикции против банков, обслуживающих экономические сделки между Пекином и Москвой.

Ряд банков намёки прекрасно понимают, поскольку всё-таки американский рынок для Китая ключевой и по объёму, и по выручке, и склоняют головы перед очередными ограничениями Вашингтона. В Пекине, впрочем, это не одобряют, и сегодня официальный представитель МИД Китая Мао Нин жёстко раскритиковала американскую санкционную политику, справедливо отметив, что США не должны лезть в двусторонние отношения между Москвой и Пекином, поскольку и Китай, и Россия являются суверенными крупными государствами.

Здесь следует помнить, что страны глобального Юга выступают категорически против любых рестрикций, поскольку они нарушают базовые права человека, принципы свободной торговли, а также ведут к напряжению в мировой ситуации. Это, с одной стороны, плюс, а с другой — жирный минус: если бы хотя бы страны БРИКС на месяц ввели полный набор рестрикций против коллективного Запада, то его очень быстро удалось бы вразумить и полностью изменить его внешнеполитическое поведение под давлением внутренних обстоятельств. Ведь не скажем ничего нового, если отметим, что Европа в большей степени, а США в меньшей, но всё же зависят от остального мира в плане торговли ресурсами и различными товарами широкого потребления. Необходимо помнить, что большая часть коллективного Запада ныне состоит из полностью деиндустриализованных и лишённых какой бы то ни было продовольственной и товарной безопасности стран; надавить на них при желании можно. Возможно, если бы такая политика «бить противника его же оружием» была применена, то всё сейчас происходило бы совершенно иначе.

#россия #сша #политика #китай #санкции #психиатрия
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