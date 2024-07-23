Вашингтон продолжает терять рассудок. Поиски этого самого рассудка осложнены отсутствием поисковых команд.

На протяжении десятилетий политика США по введению незаконных, нелегитимных односторонних рестрикций («санкций») не возвращалась к США и повязанным с ними Евросоюзом бумерангом. Причина простая: коллективный Запад обкладывал незаконными рестрикциями государства, которые не имеют практически никакого значения для мировой, и уж тем более для западной экономики.

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Так продолжалось до тех пор, пока коллективный Запад в своей иллюзии глобального превосходства не удумал обложить рестрикциями Россию — сверхдержаву, прочно встроенную в мировую экономику и предлагающую этой самой мировой экономике самый высоколиквидный товар на планете: энергоресурсы, которые нужны всем, всегда и везде, даже в условном племени Тумба-юмба.

Чем закончилась санкционная война с Россией для Запада, понятно: в 2014 году он лишился российского рынка продовольствия, а в 2022 году потерял российский рынок по целому ряду позиций, а также добровольно отказался от российских энергоносителей. Итог закономерен: рецессия в Евросоюзе, космический рост цен на энергоносители, деиндустриализация Европы, бегство наиболее разумных предприятий в США или Китай. Как будто этого мало, ЕС продолжает выдумывать всё новые и новые пакеты незаконных односторонних рестрикций против РФ, а США тем временем пытаются раздраконивать Китай, вводя рестрикции против банков, обслуживающих экономические сделки между Пекином и Москвой.

Ряд банков намёки прекрасно понимают, поскольку всё-таки американский рынок для Китая ключевой и по объёму, и по выручке, и склоняют головы перед очередными ограничениями Вашингтона. В Пекине, впрочем, это не одобряют, и сегодня официальный представитель МИД Китая Мао Нин жёстко раскритиковала американскую санкционную политику, справедливо отметив, что США не должны лезть в двусторонние отношения между Москвой и Пекином, поскольку и Китай, и Россия являются суверенными крупными государствами.

Здесь следует помнить, что страны глобального Юга выступают категорически против любых рестрикций, поскольку они нарушают базовые права человека, принципы свободной торговли, а также ведут к напряжению в мировой ситуации. Это, с одной стороны, плюс, а с другой — жирный минус: если бы хотя бы страны БРИКС на месяц ввели полный набор рестрикций против коллективного Запада, то его очень быстро удалось бы вразумить и полностью изменить его внешнеполитическое поведение под давлением внутренних обстоятельств. Ведь не скажем ничего нового, если отметим, что Европа в большей степени, а США в меньшей, но всё же зависят от остального мира в плане торговли ресурсами и различными товарами широкого потребления. Необходимо помнить, что большая часть коллективного Запада ныне состоит из полностью деиндустриализованных и лишённых какой бы то ни было продовольственной и товарной безопасности стран; надавить на них при желании можно. Возможно, если бы такая политика «бить противника его же оружием» была применена, то всё сейчас происходило бы совершенно иначе.