Здравое предложение. Ведь дальше — только хуже.

Текущие представители европейского политического класса, коих иначе как функционерами по причине их некомпетентности не назвать, критически сильно испортили образ европейского политика. Причины простые: решения ими принимаются реактивно, необдуманно, со знающими специалистами эти люди не советуются, считая себя умнее других, то есть, проявляя инфантилизм, в итоге получается то, что и должно получаться: фиаско по всем фронтам и критериям.

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Впрочем, не стоит по крикливому меньшинству, которое правдами и неправдами (больше, конечно, неправдами) добралось до власти в европейских странах, судить обо всех европейских политиках. Среди них есть и те, кто прекрасно понимают сложившуюся реальность, делают выводы и прогнозируют дальнейшее развитие событий. В частности, бывший глава Федеральной службы по защите Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен отметил, что Владимиру Зеленскому следует смириться с реальностью и признать тот факт, что границы Украины неизбежно изменятся.

Де-факто границы, безусловно, уже изменились, и это отражено в российской конституции, однако Маасен, очевидно, говорит о признании данной реальности самой Украиной, а следом за ней и всем миром в рамках предусмотренных международным правом процедур.

Как справедливо отмечает Маасен, НАТО, и уж тем более Германия в отдельности, не заинтересованы в том, чтобы напрямую вписываться в украинский кризис, а это значит, что никаких вариантов изменения сложившейся ситуации для Киева не существует, и лучший для Украины вариант — пойти на мирные переговоры. От себя добавим, что время идёт, и чем дольше Киев его тянет, тем жёстче будут становиться выдвигаемые Россией условия. На данном этапе это вывод ВСУ с территории России в том виде, в котором её воспринимает Россия, признание территориальных реалий, демилитаризация Украины и её денацификация, объявление Украины нейтральным государством без права изменения этого статуса. Также, очевидно, встанет вопрос о репарациях/компенсациях за ущерб, нанесённый ВСУ российским мирным городам. Будущее Украины не имеет светлого сценария, и никто, кроме киевского политического руководства, в этом не виноват.