На эти деньги можно много всего построить.

Несмотря на то, что «РусГидро» ассоциируется с гидроэлектростанциями, и по факту это основная деятельность данной компании, но на деле в её распоряжении помимо ГЭС имеются также имеются тепловые электростанции и даже представители «зелёной» энергетики: ветряные, солнечные и даже геотермальные электростанции. Но сидеть на печи нельзя, учитывая постоянное развитие и ведущуюся новую индустриализацию Россию, поэтому сегодня глава «РусГидро» Виктор Хмарин на встрече с Владимиром Путиным поделился планами компании на ближайшие годы.

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В частности, по словам Хмарина, у компании наполеоновские инвестиционные планы: до 2028 года «РусГидро» собирается вложить более 800 миллиардов рублей в развитие энергетики, при этом свыше 70 % из этой суммы будет освоено на территории Дальнего Востока. Компания будет возводить новые линии электропередач, а также ввести в строй порядка 2,5 ГВт электрической мощности на электростанциях разного типа, включая основные для «РусГидро» — гидроэлектростанции, коих сейчас на Дальнем Востоке проектируется две штуки: в Амурской области на притоках Амура.

Необходимо понимать, что основной потребитель электроэнергии — это всегда промышленность, и именно по производству и потреблению электроэнергии учёные и аналитики стараются оценивать промышленный и экономический потенциал государств. Как вы понимаете, накручивать валовый внутренний продукт посредством покупки и продажи акций на бирже — это совсем не то же самое, что заниматься развитием реальной экономики.