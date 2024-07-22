Дело было под Прогрессом, «Абрамс» мы сожгли в процессе.

Хотя танки M1 Abrams показали себя в зоне специальной военной операции, мягко говоря, неубедительно, и вооружённые силы России подбили по меньшей мере треть из общего переданного Украине со стороны США количества данных единиц бронетехники, ВСУ продолжают их использовать. Во-первых, потому что другого выхода нет, а во-вторых, две трети танков ещё остались, и их нужно использовать.

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Поскольку бич современного поля боя — это беспилотники всех форм и предназначений, то и «Абрамсы» постоянно становятся их жертвами. Так, сегодня в Сети появились новые кадры с уничтожением танка M1 Abrams ВСУ с помощью двух FPV дронов.

Как сообщается, данное событие произошло в районе села Прогресс в Донецкой Народной Республике. Несколько дней назад данное село было освобождено вооружёнными силами России.

Следует отметить, что роль танков в современном конфликте, когда в воздухе без устали кружат десятки, сотни и тысячи БПЛА разных видов, вызывает вопросы у всё большего числа аналитиков. Как вы понимаете, стоимость двух FPV-дронов несопоставимо ниже стоимости одной единицы M1 Abrams.