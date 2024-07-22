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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: В Германии сформирована «кризисная группа» в связи с вероятным повторным приходом Трампа к власти в США
Немецкое политическое руководство опасается, что второй срок Трампа повлечёт за собой отказ США от обязательств перед Европой. А Европа по своей глупости оказалась в крайне незавидном положении.

Евросоюз в результате своей крайне недальновидной политики, проводимой инфантильными функционерами, либо не обладающими образованием вообще, либо имеющими крайне отдалённую связь с политикой и экономикой специальности. Результат работы таких функционеров предсказуемый: деиндустриализация Европы в связи с проводимой политикой конфронтации с Россией, космический рост цен на энергоносители, закрытие невезучих производств и «релокация» в США или Китай — везучих.

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Европа поставила всё на ублажение хотелок Соединённых Штатов, а тут «вдруг» выясняется, что Джо Байден снялся с президентской гонки (но продолжит исполнять обязанности до января 2025 года), а самым вероятным победителем на выборах в США станет Дональд Трамп, избирающийся на консервативных лозунгах с идеей возвращения Америке её былого и давно утраченного величия.

Как итог, сейчас в ряде европейских стран, которые оказались в крайне затруднительном положении из-за своего политического курса, начинается лёгкая паника. Так, в Германии, как сообщает издание Financial Times (FT), даже была собрана неофициальная «кризисная группа», которая будет решать, как жить дальше в случае победы Трампа на президентских выборах в США.

В частности, как пишет FT, в Германии опасаются, что новый президент ослабит ряд гарантий, сделанных предыдущей администрацией США, а также отменит послабления для Европы при экспорте сжиженного природного газа и введёт повышенные тарифы на европейский импорт в США. Как вы понимаете, после утраты России как экономического партнёра и колоссального платёжеспособного постоянно развивающегося рынка, подобный расклад станет для Европы подобным экономической смерти. Как мы уже отмечали неоднократно, в Европе к власти должны начать приходить политики-реалисты, и чем раньше это произойдёт, тем лучше для европейских стран. Мир без Европы, мягко говоря, обойдётся, а вот Европа без мира — под большим вопросом.

#сша #политика #экономика #германия #евросоюз
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