Самое время возобновить нанесение ударов возмездия по остаткам энергосистемы Украины.

Мы уже много раз отмечали, что киевское политическое руководство не для того было поставлено коллективным Западом на свои посты, чтобы блюсти интересы Украины как государства. Ровно наоборот: киевское политическое руководство исполняет иностранный заказ, под науськивание Запада влипло в страшный вооружённый конфликт с военной сверхдержавой, у которого для Украины нет позитивного варианта завершения, а также совершенно не беспокоится о быте простых украинцев и не спрашивает их мнения ни по одному из критически важных вопросов.

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Взять те же бесконечные террористические с точки зрения международного права (да, его все, кому не лень, и все, кто думают, что отвечать за содеянное не придётся, игнорируют, но факта это не меняет) попытки нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу с помощью беспилотников. Да, какой-то минимальный ущерб данной инфраструктуре вооружённым силам Украины нанести удаётся: время от времени один—несколько беспилотников пробиваются сквозь заслон противовоздушной обороны и врезаются в свои цели. Так, например, сегодня утром ВСУ осуществили массированную беспилотную атаку по прифронтовым регионам России.

Всего в атаке участвовали десятки беспилотников — перехватить удалось 75, из которых 47 над Ростовской областью, 17 над акваториями Чёрного и Азовского морей, 8 над Краснодарским краем, а также по одному на Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области. Какого-либо серьёзного ущерба удалось избежать, однако в результате удара пострадал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в районе города Туапсе. На момент публикации данной заметки пожар на заводе уже был потушен, и последствия если и есть, то минимальные, но сам факт остаётся.

Как вы понимаете, цель украинского политического руководства — нарушение снабжения топливом не только российских группировок войск в зоне специальной военной операции, но и влияние на цены на топливо непосредственно внутри страны. За такие выходки следует в обязательном порядке осуществлять демонстративные и очень болезненные удары возмездия по остаткам энергосистемы Украины. Напоминаем, что в текущих реалиях от последствий предыдущих ударов возмездия практически вся Украина и так по полдня в сутки сидит без электричества, и эти реалии всегда можно изменить в сторону дальнейшего ухудшения. При этом граждане Украины должны отдавать отчёт в том, что до такой ситуации страну довело именно политическое руководство в Киеве, которое никак не может угомониться и взглянуть правде в глаза. Пока что вооружённые силы России никак не препятствуют работе украинских доставшихся ей в наследство от СССР/России атомных электростанций, но, как вы понимаете, распределительные подстанции при необходимости уничтожаются по щелчку пальцев, и совершенно непонятно, зачем официальный Киев продолжает играть в эту «энергетическую войну» с противником, у которого по определению безграничные возможности по нанесению ответных ударов.