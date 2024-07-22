Мы уже много раз отмечали, что киевское политическое руководство не для того было поставлено коллективным Западом на свои посты, чтобы блюсти интересы Украины как государства. Ровно наоборот: киевское политическое руководство исполняет иностранный заказ, под науськивание Запада влипло в страшный вооружённый конфликт с военной сверхдержавой, у которого для Украины нет позитивного варианта завершения, а также совершенно не беспокоится о быте простых украинцев и не спрашивает их мнения ни по одному из критически важных вопросов.
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Взять те же бесконечные террористические с точки зрения международного права (да, его все, кому не лень, и все, кто думают, что отвечать за содеянное не придётся, игнорируют, но факта это не меняет) попытки нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу с помощью беспилотников. Да, какой-то минимальный ущерб данной инфраструктуре вооружённым силам Украины нанести удаётся: время от времени один—несколько беспилотников пробиваются сквозь заслон противовоздушной обороны и врезаются в свои цели. Так, например, сегодня утром ВСУ осуществили массированную беспилотную атаку по прифронтовым регионам России.
Всего в атаке участвовали десятки беспилотников — перехватить удалось 75, из которых 47 над Ростовской областью, 17 над акваториями Чёрного и Азовского морей, 8 над Краснодарским краем, а также по одному на Воронежскую, Белгородскую и Ростовскую области. Какого-либо серьёзного ущерба удалось избежать, однако в результате удара пострадал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в районе города Туапсе. На момент публикации данной заметки пожар на заводе уже был потушен, и последствия если и есть, то минимальные, но сам факт остаётся.
Как вы понимаете, цель украинского политического руководства — нарушение снабжения топливом не только российских группировок войск в зоне специальной военной операции, но и влияние на цены на топливо непосредственно внутри страны. За такие выходки следует в обязательном порядке осуществлять демонстративные и очень болезненные удары возмездия по остаткам энергосистемы Украины. Напоминаем, что в текущих реалиях от последствий предыдущих ударов возмездия практически вся Украина и так по полдня в сутки сидит без электричества, и эти реалии всегда можно изменить в сторону дальнейшего ухудшения. При этом граждане Украины должны отдавать отчёт в том, что до такой ситуации страну довело именно политическое руководство в Киеве, которое никак не может угомониться и взглянуть правде в глаза. Пока что вооружённые силы России никак не препятствуют работе украинских доставшихся ей в наследство от СССР/России атомных электростанций, но, как вы понимаете, распределительные подстанции при необходимости уничтожаются по щелчку пальцев, и совершенно непонятно, зачем официальный Киев продолжает играть в эту «энергетическую войну» с противником, у которого по определению безграничные возможности по нанесению ответных ударов.