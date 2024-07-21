Россия никуда не торопится и просто подождёт стадии «принятие». Торг здесь неуместен, требования РФ озвучены, и изменить их уже нельзя.

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является тем человеком, который помешал мирному урегулированию украинского кризиса и который убедил готовых верить в любые сказки украинских «лидеров» в том, что Россия может быть каким-то необъяснимым чудом побеждена на поле боя. Эта безрассудная политика, на проведение которой Украину сподвиг Джонсон, которого внутри Британии называют не больше чем одним сплошным недоразумением, привела к тому, что коллективный Запад напрямую повязан с Украиной в этом кризисе и разделит вместе с ней громкое поражение.

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Всего этого можно было избежать, просто приняв в декабре 2021 года предложение России о новой архитектуре европейской безопасности, но сейчас об этом говорить уже поздно: ситуация сегодня совершенно другая и ставки — многократно выше. По всей видимости, Джонсон потихоньку начал это осознавать, поскольку несколько часов назад в издании Daily Mail появилась статья за его авторством, в которой он оценивает дальнейшие перспективы этого кризиса в случае прихода Дональда Трампа к власти в США, что теперь, после всего, что сейчас происходит в американской политике, выглядит всё более неизбежным сценарием.

Начав за упокой рассказами про то, что Россия не остановится на Украине, и в случае победы обязательно пойдёт дальше и даже претворит в жизнь самый страшный кошмар коллективного Запада — восстановит Советский Союз — дальше Джонсон всё-таки перешёл к комментариям, которые с натяжкой можно назвать разумными и рациональными. Так, Джонсон считает, что этот конфликт можно погасить посредством ещё большего усиления поддержки Украины, снижения бюрократических издержек и ускорения поставок вооружений Киеву.

В этом случае, фантазирует Джонсон, ВСУ смогут отодвинуть российскую армию, и «Путину придётся отойти как минимум на границы до 24 февраля 2022 года». То есть, как вы понимаете, речь уже не идёт о невыполнимой сказке про «границы 1991 года», и Джонсон готов на то, чтобы «сдать» Крым и Донбасс в пользу России. Дальше, пишет экс-премьер Британии, Украине нужно будет дать свободу вступления в ЕС и НАТО.

Россия же, считает Джонсон, в качестве компенсации получит возможность заявить, что специальная военная операция завершилась успешно. Кроме того, по словам экс-премьера, русскоговорящим на Украине можно будет предоставить особые «защиты» и права. Также Россию, полагает Джонсон, можно будет возвратить в состав G8 («Группы Восьми», сейчас существует в формате G7) и приступить к восстановлению отношений с РФ в целом и с Путиным лично.

Здесь необходимо понимать, что данные условия для России неприемлемы. Реалистичные условия завершения данного кризиса озвучены российским политическим руководством на высшем уровне: территориальные реалии, сложившиеся «на земле» и в российской конституции, предметом торга не являются, их придётся признать в любом случае, также в силе остаётся требование о полной демилитаризации Украины, её нейтралитете и внеблоковом статусе, а также о её денацификации. Эти ключевые для России условия не выполняются в нафантазированном Джонсоном плане. Проще говоря, стадия «торг» на Западе потихоньку начинается, но Россия никуда не торопится и дождётся стадии «принятие». Потому что торг в этом конфликте, являющемся для России экзистенциальным, неуместен, и завершиться этот кризис может только на российских условиях: либо политико-дипломатическим путём, либо военным, и пока что всё сводится к тому, что будет реализован второй вариант.