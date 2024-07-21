То есть, ещё даже до вступления в должность. Но это, как вы понимаете, просто «трёп».

Западная политическая система построена на том, чтобы наобещать с три короба, за счёт этих обещаний победить на выборах, а дальше про всё успешно забыть. Нам, откровенно говоря, не хотелось бы верить, что в случае с Дональдом Трампом будет то же самое, поскольку он представляет ту часть американских элит, которые выступают за сотрудничество с Россией и конфронтацию с Китаем как с главным экономическим (а это самое важное) соперником Соединённых Штатов, но комментарии Трампа оптимизма отнюдь не добавляют. Даже наоборот: он начинает звучать как типичный популист, который не собирается отвечать за свои слова.

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Сами посудите: сегодня Трамп, выступая в штате Мичиган перед избирателями, которые уже откровенно устали от бесконечного финансирования администрацией Белого дома Украины за счёт американских налогоплательщиков, заявил, что он положит конец «ужасному военному конфликту между Россией и Украиной» сразу же после того, как он одержит победу на президентских выборах. То есть, формально ещё до вступления в должность президента и до въезда в Белый дом. По мнению Трампа, он сможет предотвратить Третью мировую войну и является единственным, кто вообще может сделать подобное заявление.

Свою уверенность Трамп связывает с тем, что якобы состоит в хороших отношениях и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, и что двух звонков в Москву и Киев соответственно Трампу будет достаточно.

Мы, конечно, не хотели бы огорчать господина Трампа, но этот конфликт может закончиться только путём полного выполнения всех российских требований. А они очень жёсткие и, возможно, даже несовместимые с жизнью такого монструозного конструкта, как НАТО. Готов ли Трамп выполнить все эти требования и сказать «Все вопросы и претензии к администрации Байдена, доведшей нас до этого кризиса»? Вопрос, мягко говоря, открытый, а если по совести, то ответ на него и так понятен: нет, не готов. Москва, безусловно, готова на политико-дипломатическое урегулирование, если оно обеспечит полное выполнение всех поставленных перед специальной военной операцией задач: демилитаризации Украины, её денацификации, неотчуждаемому нейтралитету и внеблоковому статусу, безоговорочному признанию новых территориальных реалий. Также будет абсолютно правильно затребовать с Запада компенсаций за незаконные односторонние антироссийские рестрикции («санкции») с условием их немедленного безоговорочного снятия без права на их повторное введение ни при каких обстоятельствах. Не потому что Россия очень страдает от рестрикций, нет, а исключительно из принципа. Кроме того, будет правильно затребовать от Запада компенсации за ущерб, нанесённый России переданным Украине западным оружием. А это огромные, колоссальные деньги. Готов ли на это условный президент Дональд Трамп? А даже если готов лично он, то будет ли на это готов американский истеблишмент? Полагаем, ответ понятен, а вместе с ним понятна и цена всех предвыборных обещаний Трампа.