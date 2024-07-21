Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
То есть, ещё даже до вступления в должность. Но это, как вы понимаете, просто «трёп».

Западная политическая система построена на том, чтобы наобещать с три короба, за счёт этих обещаний победить на выборах, а дальше про всё успешно забыть. Нам, откровенно говоря, не хотелось бы верить, что в случае с Дональдом Трампом будет то же самое, поскольку он представляет ту часть американских элит, которые выступают за сотрудничество с Россией и конфронтацию с Китаем как с главным экономическим (а это самое важное) соперником Соединённых Штатов, но комментарии Трампа оптимизма отнюдь не добавляют. Даже наоборот: он начинает звучать как типичный популист, который не собирается отвечать за свои слова.

реклама

Сами посудите: сегодня Трамп, выступая в штате Мичиган перед избирателями, которые уже откровенно устали от бесконечного финансирования администрацией Белого дома Украины за счёт американских налогоплательщиков, заявил, что он положит конец «ужасному военному конфликту между Россией и Украиной» сразу же после того, как он одержит победу на президентских выборах. То есть, формально ещё до вступления в должность президента и до въезда в Белый дом. По мнению Трампа, он сможет предотвратить Третью мировую войну и является единственным, кто вообще может сделать подобное заявление.

Свою уверенность Трамп связывает с тем, что якобы состоит в хороших отношениях и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским, и что двух звонков в Москву и Киев соответственно Трампу будет достаточно.

Мы, конечно, не хотели бы огорчать господина Трампа, но этот конфликт может закончиться только путём полного выполнения всех российских требований. А они очень жёсткие и, возможно, даже несовместимые с жизнью такого монструозного конструкта, как НАТО. Готов ли Трамп выполнить все эти требования и сказать «Все вопросы и претензии к администрации Байдена, доведшей нас до этого кризиса»? Вопрос, мягко говоря, открытый, а если по совести, то ответ на него и так понятен: нет, не готов. Москва, безусловно, готова на политико-дипломатическое урегулирование, если оно обеспечит полное выполнение всех поставленных перед специальной военной операцией задач: демилитаризации Украины, её денацификации, неотчуждаемому нейтралитету и внеблоковому статусу, безоговорочному признанию новых территориальных реалий. Также будет абсолютно правильно затребовать с Запада компенсаций за незаконные односторонние антироссийские рестрикции («санкции») с условием их немедленного безоговорочного снятия без права на их повторное введение ни при каких обстоятельствах. Не потому что Россия очень страдает от рестрикций, нет, а исключительно из принципа. Кроме того, будет правильно затребовать от Запада компенсации за ущерб, нанесённый России переданным Украине западным оружием. А это огромные, колоссальные деньги. Готов ли на это условный президент Дональд Трамп? А даже если готов лично он, то будет ли на это готов американский истеблишмент? Полагаем, ответ понятен, а вместе с ним понятна и цена всех предвыборных обещаний Трампа.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Стадия «торг»: Экс-премьер Британии предлагает Украине отказаться от навязчивой идеи возвращения к «границам 1991 года», а Россию вернуть в G8
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
101
Windows XP в 2024 году - Часть 2
12
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
27
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
274
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
2
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
+

Сейчас обсуждают

Талгат Шамсутдинов
12:55
Как насчёт майнинга?
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
Dn Kz
12:55
Почините вначале установку . Пишет ошибку а может и вовсе зависнуть и не перезагружаться
Microsoft меняет способ обновления Windows
Bers2k
12:47
х86-64 это по сути архитектура, которая переваривает можно сказать что всё, в том числе кривые руки индуских прогеров. а арм создается под конкретные задачи, точнее код пишется четко с сохранением опр...
NBCUniversal и Google объединяют усилия для трансляции Олимпиады 2024
AggroShkolyar
12:47
Там плавная картинка. Видать твой зеленый картон не может в аппаратное ускорение в браузере и у тебя статтерит.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
12:43
Видос выше, я просто спросил ... почему так все плохо, видать из за просадок таких.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Андрей Левдиков
12:42
Засветы сильно влияют на работу?
Монитор MSI MAG 275QF с 27-дюймовой панелью поступил в продажу по цене 125 долларов
Андрей Воробьёв
12:40
Подавляющее большинство корпусов для пишек продают из пластика. Можете конечно из металла напечатать если есть средства на SLM станок)
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
Dimkovski
12:33
Какие ещё галактики и миллиарды световых лет? Это голограмма, Земля под куполом стеклянным.
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
ЧatoБoт
12:30
Я имел в виду фильм "Операция Ы"
ВС РФ применили беспилотники новой конструкции для ударов по Киеву
Andrey
12:25
Еще одна специфичная ниша. На полноценный универсальный ПК - только винда. Обрубок в виде консоли - пойдет
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем