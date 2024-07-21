Дело было в районе Барвенково в оккупированной ВСУ части ДНР.

Как уже отмечалось неоднократно, над Украиной уже давно практически нет «купола» противовоздушной обороны. Особенно это ярко выражено в прифронтовых регионах и в ближнем тылу ВСУ, где российские дроны-разведчики беспрепятственно курсируют над важными объектами и осуществляют целеуказание для ударных систем вооружений. Крупный «джекпот» сегодня ночью удалось сорвать расчётам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», нанесшим удары по двум железнодорожным эшелонам ВСУ в районе населённого пункта Барвенково в оккупированной ВСУ части ДНР.

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Эшелоны были весьма протяжёнными (два поезда по 20 платформ в каждом), и ударами по ним удалось уничтожить свыше 60 (шестидесяти) единиц различной военной техники. В их числе 14 бронемашин MaxxPro, 10 бронемашин Senator, 7 бронетранспортёров, 2 боевых разведмашины, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также свыше 20 единиц грузовой техники.

Удар такого рода, безусловно, является крайне чувствительным. Во-первых, каждая единица любой техники у ВСУ — на вес золота: своего Украина ничего кроме БПЛА из импортных запчастей не производит, потому что лишена российской армией возможности этого делать, а Запад уже практически полностью истощил запасы того, что можно передать, не снимая технику со своего собственного вооружения.