Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер-М» накрыли два ж/д эшелона ВСУ и уничтожили десятки единиц военной техники
Дело было в районе Барвенково в оккупированной ВСУ части ДНР.

Как уже отмечалось неоднократно, над Украиной уже давно практически нет «купола» противовоздушной обороны. Особенно это ярко выражено в прифронтовых регионах и в ближнем тылу ВСУ, где российские дроны-разведчики беспрепятственно курсируют над важными объектами и осуществляют целеуказание для ударных систем вооружений. Крупный «джекпот» сегодня ночью удалось сорвать расчётам оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», нанесшим удары по двум железнодорожным эшелонам ВСУ в районе населённого пункта Барвенково в оккупированной ВСУ части ДНР.

реклама

Эшелоны были весьма протяжёнными (два поезда по 20 платформ в каждом), и ударами по ним удалось уничтожить свыше 60 (шестидесяти) единиц различной военной техники. В их числе 14 бронемашин MaxxPro, 10 бронемашин Senator, 7 бронетранспортёров, 2 боевых разведмашины, 5 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, а также свыше 20 единиц грузовой техники.

Удар такого рода, безусловно, является крайне чувствительным. Во-первых, каждая единица любой техники у ВСУ — на вес золота: своего Украина ничего кроме БПЛА из импортных запчастей не производит, потому что лишена российской армией возможности этого делать, а Запад уже практически полностью истощил запасы того, что можно передать, не снимая технику со своего собственного вооружения.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ применили беспилотники новой конструкции для ударов по Киеву
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
101
Windows XP в 2024 году - Часть 2
12
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
22
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
239
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1
Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
1

Сейчас обсуждают

Мимо
11:38
Да у тебя пукан пылает на всю ивановскую. Смотри, а то на луну улетишь на жопной тяге.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Enforsen Bsv
11:37
Сказано - каждое новое условие , будет суровей предыдущего ... - с начало , нейтральный статус и мир дружба с Россией - дальше , выполнение Минских договорённостей и признание Крыма Российским. - пот...
Борис Джонсон рассказал о том, как Трамп может завершить российско-украинский конфликт
Мимо
11:36
У тебя очко давно из точки превратилось в окружность нехилого такого диаметра.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
lighteon
11:35
Внедрение сборщиков телеметрии произошло повсеместно. Они есть и для XP и для 7 и для 8 при установке обновлений через сервер майкрософт. Возможно и через сайт легаси апдейт могут прилететь, но не тес...
Windows XP в 2024 году - Часть 2
Clamwult
11:35
Мне всё равно
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Легенда
11:33
норм всё с шиной у нвидиа
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Andreich000000000
11:33
Какую продукцию? Одноразовую! Но за сопоставимую цену.
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
AggroShkolyar
11:30
>В общем всё это не победа конечно Ну конечно, конечно, лишь бы тебе спокойней было.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Андрей Жуков
11:30
С этого момЭнта по подробнее!
Windows 11 слишком активно призывает пользователей подписаться на облачный сервис Onedrive
Enforsen Bsv
11:29
...)))...
Блинкен считает, что Украина сможет выстоять и без поставок оружия из США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем