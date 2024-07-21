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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ применили беспилотники новой конструкции для ударов по Киеву
Наименование данного дрона пока неизвестно.

Российская армия снова перешла к этапу наращивания количества дальнобойных ударов по украинской инфраструктуре военного и двойного назначения. Обычно для этих целей ВС РФ применяют дроны-камикадзе «Герань-2», а затем, если в этом есть необходимость, крылатые ракеты Х-101, «Калибр» и другие. В этот же раз, как сообщают очевидцы, а через них — СМИ — помимо «Гераней-2» применялись также и некие беспилотники новой для ВС РФ конструкции.

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Уточняется, что речь идёт о беспилотнике самолётного типа с прямоугольным фюзеляже. Такая конструкция беспилотника позволяет добиться более удобной транспортировки средства поражения к месту его запуска, а также снижает его заметность на радарах.

Кроме того, как передают очевидцы, новые беспилотники летели гораздо ниже к земле, чем привычные «Герани-2» — на высоте порядка 20—30 метров, тем самым, вкупе с геометрической формой, обеспечивая практически полную незаметность для радара.

Предположительно, данные дроны были запущены в тестовых целях и пока не являются серийными образцами. Ведь, как мы хорошо знаем, Украина добровольно стала испытательным полигоном как для западных, так и, собственно, для российских вооружений. Если же результаты работы этих новых БПЛА сочтут позитивными, то они наверняка пойдут в серию.

#россия #украина #политика #боевые действия #беспилотники
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