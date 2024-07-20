Контролируемого хуситами.

Израильское политическое руководство продолжает верить, будто отвечать за свои поступки стране не придётся. Пока что Израиль покрывают Соединённые Штаты, но проблема в том, что данное положение весьма шаткое, да и сами США далеко, а противники Израиля в регионе — очень близко. И вместо того, чтобы со всеми налаживать отношения, официальный Тель-Авив только усугубляет своё положение, создавая себя всё новых и новых противников.

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Так, сегодня военно-воздушные силы Израиля в ответ на прилёт запущенного хуситами со стороны Йемена дрона в центре Тель-Авива, в результате чего погиб человек, нанесли групповой ракетный удар по контролируемому хуситами порту Ходейда. Как сообщается, целями удара стали электростанции, а также нефтехранилища, что, как вы понимаете, используется членами данной внесистемной организации в военных целях.

В результате удара, как сообщается, есть погибшие, раненые, в том числе тяжело раненые с ожогами различной степени тяжести. Нетрудно заметить, что Израиль не церемонится и наносит удары средь бела дня, прекрасно зная, что в это время суток на объектах ударов будут находиться работники. Представители хуситов уже заявили, что действия Израиля не останутся безнаказанными.

Конечно же, никакого осуждения действий Израиля со стороны коллективного Запада мы не получим. Потому что «порядок, основанный на правилах», это всегда двойные стандарты и лицемерие.