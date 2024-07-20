За последние сутки уничтожили две пусковые установки и одним радиолокационную станцию.

Как и со всеми вооружениями западного образца, переданными в пользование ВСУ, российские войска находят подход к их уничтожению и успешно его применяют. Тот факт, что на Украине сейчас практически полностью выбита противовоздушная оборона, подтверждается целым рядом признаков: паникой официального Киева и требованиями к Западу о наращивании поставок систем ПВО, инициативой по их передаче непосредственно странами коллективного Запада, а также практически беспрепятственным пролётом российских дальнобойных средств поражения вплоть до непосредственно целей.

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Ситуация усугубляется ежедневно, и вот, за последние сутки ВС РФ накрыли и уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, а также его радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Украинское политическое руководство вместо того чтобы осознать реальность и сделать из неё единственно верный выбор — принимать условия РФ и заключать мир — продолжает выпрашивать у своих спонсоров всё новое оружие. Так, Владимир Зеленский, который российским политическим руководством более не воспринимается как легитимный президент Украины, недавно потребовал от Запада аж 25 систем Patriot. Что Зеленский имел в виду под «системами», осталось за кадром, но если предположить, что подразумевались батареи ЗРК Patriot, то аппетиты Зеленского можно назвать запредельными, ведь в каждой батарее имеется 8 пусковых установок, командный пункт, радиолокационная станция и огромное количество вспомогательного оборудования. А таких наборов Киев, напоминаем, хочет 25. Существует ли в мире столько излишков ЗРК Patriot (не снимать же ради Украины стоящие на вооружении других стран комплексы, особенно в наше-то время, правильно?) — большой вопрос, и, кажется, мы знаем на него ответ; иначе всё было бы по-другому.