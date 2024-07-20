Российские требования по окончанию этого кризиса озвучены публично. Принимайте, и никакой «саммит мира» не потребуется.

Первый так называемый саммит мира по Украине, который прошёл в Швейцарии в июне этого года, завершился всеми предсказуемым фиаско: коллективный Запад был настолько не удовлетворён количеством присутствующих на «саммите» делегаций, что начал раздувать их количество, приглашая по четыре делегации от Евросоюза и занимаясь прочими махинациями с целью пускания пыли в глаза. Отсутствие на этом «саммите» всех имеющих значение незападных стран связано с простейшим и заранее легко анализируемым фактом: что можно обсуждать, если вы не пригласили на встречу того, от кого, собственно, и зависит вопрос стабильности в Европе — Россию?

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Похоже, определённую, пусть и крайне невысокую, но всё же способность к обучению функционеры коллективного Запада таки проявляют. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что желает видеть РФ на втором «саммите мира» по Украине, и рад тому, что Владимир Зеленский (более не признаётся Россией в качестве легитимного президента Украины) разделяет данное мнение.

Российское политическое руководство, впрочем, участвовать в организуемых Западом «саммитах» не намерено. Вместо этого в России на высшем уровне были озвучены условия для окончания текущего украинского кризиса. Они весьма просты для исполнения: признание новых территориальных реалий, вывод иностранных вооружённых сил с территории России в её конституционном виде, полная демилитаризация Украины, её денацификация, нейтрализация и пожизненный внеблоковый статус. Кроме того, от Запада требуется немедленно прекратить поставки вооружений Украине и снять все до единой незаконные односторонние антироссийские рестрикции («санкции»). По-хорошему, за ущерб, нанесённый России этими рестрикциями, с Запада не помешает ещё потребовать компенсации на колоссальные суммы.

Напоминаем, что российские требования подкрепляются ситуацией «на земле», а, значит, либо они будут выполнены, либо боевые действия продолжатся, и тогда условия окончания кризиса станут ещё более жёсткими для Киева и его спонсоров. Звонить в Кремль и убеждать его в готовности к переговорам Киеву нужно немедленно, но, как мы понимаем, этого не произойдёт, а, значит, продолжит реализовываться план «Б».