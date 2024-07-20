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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ начнёт возводить укрытия для самолётов на аэродромах
По крайней мере, в этом журналистов заверил глава ведомства.

Так называемые военкоры, освещающие события в зоне боевых действий и всё, что с ними связано, это не только бесконечно «хайпующие» на проблемах армии лица, занимающиеся этим ради сбора средств на «решение» проблем, из которых большая часть потом оседает в карманах собирателей, но и зачастую вполне полезные члены общества, которые доводят до руководства вооружённых сил те недостатки, которые они по каким-то причинам игнорируют.

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В частности, уже не меньше двух лет российских лидеров общественного мнения в вопросе украинского кризиса беспокоит тот факт, что на аэродромах отсутствуют даже самые простейшие укрытия для самолётов, из-за чего за время конфликта уже несколько единиц авиации были либо сильно повреждены, либо вовсе уничтожены, причём такими простыми и дешёвыми средствами, как беспилотники.

Годы идут, а воз и ныне там. Надежда на то, что ситуация начнёт исправляться, появилась вместе с заменой министра обороны России. И вот, похоже, лёд тронулся: как сообщил корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц, в ходе беседы с министром обороны Андреем Белоусовым он получил подтверждение главы ведомства в том, что график по строительству укрытий на аэродромах уже составлен, и они «обязательно будут построены».

Понятно, что в первую очередь строить эти укрытия, пусть и временные, необходимо на аэродромах, с которых осуществляется постоянная, ежедневная боевая работа. А вот насколько такие укрытия на самом деле целесообразны или же МО РФ просто хочет закрыть эту тему, дабы «ЛОМы», крайне мало что понимающие в военном строительстве и военной логике, перестали на ней «хайповать» — опять же, покажет только время.

#россия #боевые действия
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