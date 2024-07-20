Политика незаконных рестрикций остаётся, хоть она и вообще не работает.

В слепой вере в собственную исключительность Соединённые Штаты настолько сильно зарвались в действиях политического и экономического характера, что полностью забыли о том, против кого вообще играют. Одно дело — обкладывать незаконными односторонними рестрикциями («санкциями») страны третьего мира и просто маленькие государства, которые ничего в принципе не в состоянии противопоставить, и совсем другое — проводить ту же самую политику в отношении сверхдержав.

реклама

Рестрикционная политика в отношении России привела к рецессии в странах Евросоюза, массовой деиндустриализации Европы и запустила процесс прихода к власти политиков-консерваторов. К чему приведёт политика рестрикций в отношении Китая, который своими товарами и продукцией снабжает без преувеличения весь мир, догадаться, пожалуй, совсем нетрудно. Но, по всей видимости, для неоконсервативного нынешнего правящего американского класса данная задачка, с решением которой справится и первоклассник, является системой уравнений с тремя неизвестными. Например, сложить 1+1 не может советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, анонсировавший введение рестрикций против компаний из Китая, якобы оказывающих поддержку вооружённым силам России. В частности, речь идёт о ряде китайских банков.

Мы не берёмся копаться в мыслях Салливана, поскольку совершенно непонятно, каким образом китайские компании поддерживают ВС РФ. Важно осознавать то, что нынешняя политика коллективного Запада, возглавляемого США, построена на политике двойных стандартов: в 50 смычков финансировать и поставлять оружие Украине, видите ли, почему-то можно, а России никто помогать, видите ли, не имеет права. Так этот мир не работает: неважно, кто на кого «напал» и кто в чём «виноват», ключевой задачей «мирового сообщества» должно быть установление мира. Если это установление мира будет подразумевать де-факто признание победы России, значит, этот факт должен быть признан. Затягивание конфликта лишь усугубляет положение Украины и финансирующего её Запада; по совершенно понятным причинам: Украина теряет людей, территории, экономику, будущее, Европа теряет промышленность, экономику и рынок сбыта, ну а США теряют экономически сильного «союзника» в лице Европы. Все поджигатели данного кризиса, по сути, в минусе, но почему-то не хотят это признать, поскольку слишком сильно влипли в ловушку нарратива и пропаганды.