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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп в разговоре с Зеленским пообещал положить конец украинскому кризису
Условия окончания специальной военной операции озвучены Россией. Выполняйте в полном объёме, и конфликт закончится. Только так, и никак иначе.

Формально Дональд Трамп ещё не переизбран президентом США, однако всё большее количество людей, и уже даже утративший два месяца назад легитимность президент Украины Владимир Зеленский понимают, куда дует ветер и кто встанет «у руля» Соединённых Штатов по итогам ноябрьских выборов. Вот Зеленский и позвонил Трампу, чтобы обсудить ряд вопросов, включая и тему украинского кризиса.

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Непосредственно Зеленский об этой детали телефонного разговора ничего в своём публичном отчёте не сказал, зато это сделал Трамп. По словам наиболее вероятного победителя на президентских выборах в США, он обсудил с Зеленским завершение этого вооружённого конфликта. Как отметил Трамп, он высоко ценит инициативу Зеленского, которую он проявил, чтобы ему позвонить. В рамках этого разговора, отметил переживший недавно покушение кандидат, он пообещал положить конец конфликту на Украине, унесшему бесчисленное количество жизней и нанесшему колоссальные душевные раны ещё большему количеству ни в чём не виноватых семей.

Здесь следует отметить, что Трамп не стал уточнять, каким образом он собирается этот план претворять в жизнь. По сути, единственный вариант завершения украинского кризиса — это полное и безоговорочное выполнение всех до единого российских требований, поскольку именно такая реальность сейчас диктуется положением на линии боевого соприкосновения.

А российские условия уже озвучены: полное признание новых территориальных реалий, возврат к темам обсуждения в рамках Стамбульских переговоров, то есть, полная демилитаризация Украины, её тотальная денацификация и неотчуждаемая нейтрализация и внеблоковый статус. Это, напоминаем, программа «минимум», и на данный момент — лучшие условия, на которых Киев может завершить данный кризис. Если продолжать тянуть, то можно оказаться в ситуации, в которой Москва вполне может потребовать ещё и Харьковскую, Одесскую, Николаевскую области. Ну и, конечно, текущее руководство Украины должно будет уйти (возможно, через суд в места не столь отдалённые за многочисленные преступления в ходе конфликта), а на его место должно будет прийти лояльное России. Что до Запада, то ему для восстановления отношений с РФ выдвинуто условие полного снятия с России всех незаконных односторонних рестрикций («санкций») и формирование новой, общей евразийской архитектуры безопасности. Теперь главный вопрос: готов ли Трамп завершить развязанный США украинский кризис на таких условиях? А если даже и готов, то кто ему в США позволит это сделать? Вопросы очень серьёзные, ведь для принуждения Киева к миру достаточно просто перерезать Украину от бесконечного западного финансирования и поставок вооружений, а это крайне невыгодно американским элитам, возглавляющим военно-промышленный комплекс.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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