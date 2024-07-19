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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
Для того её и создавали.

Период 1990-х, как вы прекрасно знаете, оставил Россию, по сути, без машиностроения и без станкостроения. Лишь во второй половине «нулевых» к российскому руководству пришло осознание того факта, что так жить нельзя, поскольку зависимость в стратегически важных отраслях от Запада ни к чему хорошему государство не приведёт. Поэтому в РФ был сформирован целый ряд промышленных холдингов или корпораций с государственным контролем, за счёт чего удалось не только сохранить остатки промышленности, но и начать её масштабное развитие.

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Одной из таких корпораций, в частности, является Объединённая судостроительная корпорация (ОСК), назначение которой, пожалуй, очевидно из её названия. И вот, Минпромторг России сообщил, что на долю ОСК в РФ приходится практически всё отечественное судостроение. Если точнее, то 80 % всех судостроительных проектов в России реализуется именно силами Объединённой судостроительной корпорации.

ОСК отвечает за создание всех видов гражданских судов, надводных военных кораблей и подводных лодок. При этом 80 % заказов на принадлежащих ОСК верфях — это оборонный заказ.

Как справедливо отметил глава осуществляющего доверительное управление ОСК банка ВТБ Андрей Костин, государство поставило задачу по развитию российского гражданского судостроения. В советские времена эта отрасль была во многом делегирована союзникам по социалистическому лагерю, ну а сейчас такой подход, по понятным причинам, невозможен.

#россия #экономика #промышленность #машиностроение #судостроение
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