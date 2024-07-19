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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Венгрии жёстко отреагировал на решение Украины об остановке поставок нефти из России
Киев продолжает закапывать себя всё глубже, лишаясь сторонников.

Как мы уже отмечали неоднократно, киевское политическое руководство продолжает жить в иллюзорной парадигме того, что Украине якобы все всё обязаны и должны входить в её положение просто потому что она находится в состоянии вооружённого конфликта. То, что Украина сама довела ситуацию до этого вооружённого конфликта, не желая делать ничего для того, чтобы этого кризиса избежать, хотя возможностей было более чем предостаточно, украинское политическое руководство будто бы не волнует: все должны, и всё тут.

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Данное представление о роли Украины в мире, естественно, не разделяет никто, кроме самой Украины, разве что открыто озвучивать своё мнение могут себе позволить только представители государств, обладающих суверенитетом и субъектностью в международных отношениях. Например, Венгрия, министр иностранных дел которой Петер Сийярто сегодня жёстко отреагировал на решение Украины об остановке поставок нефти в Венгрию из России по нефтепроводу «Дружба». Да, если кто-то до сих пор не знал, то через территорию Украины, несмотря на вооружённый конфликт, продолжает течь российская нефть и поставляться газ в часть европейских стран, которые ещё понимают, что такое экономика и от чего она зависит.

По словам Сийярто, Украина совершила «непонятное, неприемлемое и недружественное» действие. Согласно комментарию главы венгерского внешнеполитического ведомства, Киев заявил о готовности разрешить сложившуюся ситуацию, но все дальнейшие усилия в данном направлении застряли «на полпути».

Украина продолжает совершать одно недальновидное действие за другим, и ничем хорошим это для государства не закончится. Ситуация для Украины уже катастрофическая, и нетрудно понять, почему она будет развиваться только в негативном для неё сценарии.

#украина #политика #экономика #психиатрия #венгрия
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